الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا: شولتس يبدأ غدا جولة بالشرق الأوسط تشمل الأردن وإسرائيل ومصر

المستشار الالماني
المستشار الالماني

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، سيبدأ غدا جولة بالشرق الأوسط تشمل الأردن وإسرائيل ومصر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت وصول المستشار الألماني غدا إلى إسرائيل.

وسبق أن شدد المستشار الألمانى على وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل فى مواجهة الهجمات المستمرة.

 

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ألمانيا تجلي رعاياها من إسرائيل

فيما أعلنت الحكومة الألمانية الفيدرالية، في وقت سابق، إجلاء حوالي 4000 ألماني من إسرائيل منذ أن بدأت عملية  طوفان الأقصى.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن حوالي 3000 مواطن ألماني تم جلبهم إلى ألمانيا عبر رحلات طيران خاصة لشركة لوفتهانزا نظمتها وزارة الخارجية، ورحلة كوندور من مصر، ورحلات جوية للقوات الجوية ورحلات العبارات والحافلات.

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وفي الصباح، هبطت طائرة تابعة للجيش الألماني وعلى متنها 60 راكبًا ألمانيًا من إسرائيل في المطار العسكري في فونستورف بولاية ساكسونيا السفلى.

و أعلنت القيادة العملياتية ذلك على موقع X (تويتر سابقًا)، أنه تم حتى الآن نقل 222 شخصًا جوًا من إسرائيل إلى ألمانيا، وهى الآلة الرابعة للجيش الألماني التي جلبها الألمان من إسرائيل.

المانيا شولتس إسرائيل الأردن مصر

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