الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": اتصالات وثيقة بين الرئيس السيسى والمستشار الألمانى لبحث تطورات غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي وأولاف شولتس

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عن أنه على اتصال وثيق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث تطورات غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل أن "شولتس"، سيجتمع مع ملك الأردن الأسبوع المقبل.

آخر إحصائيات شهداء غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وقالت وزارة الصحة: "لقد وصلت حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية إلى 1203 والجرحى إلى أكثر من 5700 في غزة، وإلى 29 قتيلًا و180 جريحًا في الضفة الغربية المحتلة".

غزة فلسطين أولاف شولتس المانيا الرئيس السيسي

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