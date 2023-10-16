السبت.. افتتاح معرض "موسيقى الروح" داخل قاعة زياد بكير بالأوبرا

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية رئاسة الدكتور خالد داغر، معرض بعنوان " موسيقى الروح " للفنانة ثريا حامد، وذلك يوم السبت المقبل، ويستمر لمدة أسبوعًا كاملًا حتى السبت الموافق 28 من نفس الشهر.

35 لوحة تجسد الموسيقى في معرض ثريا حامد بالأوبرا

ومن المقرر أن يتم افتتاح المعرض، في تمام السادسة والنصف مساء، ويضم المعرض 35 لوحة منفذة بأسلوب الميكسيس ميديا وخامة الاكريلك وتعد تجسيدًا للموسيقى باعتبارها من المثيرات الأساسية للإبداع وتتيح فرصة للتأمل وإطلاق العنان للخيال الرحب.