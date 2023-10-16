الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

السبت.. افتتاح معرض "موسيقى الروح" داخل قاعة زياد بكير بالأوبرا

احدى لوحات ثريا حامد
احدى لوحات ثريا حامد

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية رئاسة الدكتور خالد داغر، معرض بعنوان " موسيقى الروح " للفنانة ثريا حامد، وذلك يوم السبت المقبل، ويستمر لمدة أسبوعًا كاملًا حتى السبت الموافق 28 من نفس الشهر.

35 لوحة تجسد الموسيقى في معرض ثريا حامد بالأوبرا

ومن المقرر أن يتم افتتاح المعرض، في تمام السادسة والنصف مساء، ويضم المعرض 35 لوحة منفذة بأسلوب الميكسيس ميديا وخامة الاكريلك وتعد تجسيدًا للموسيقى باعتبارها من المثيرات الأساسية للإبداع وتتيح فرصة للتأمل وإطلاق العنان للخيال الرحب.

موسيقى الروح الفنانة التشكيلية ثريا حامد دكتورة ثريا حامد معرض فنى لثريا حامد قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية دار الأوبرا المصرية

مواد متعلقة

صالون الأوبرا الثقافى يستعرض 80 سنة من إبداعات أحمد سويلم

هالة صدقى تكشف تفاصيل أحدث أفلامها "كتف قانونى": كوميديا كرة القدم

6 أسباب تجعلك تشاهد مسلسل صوت وصورة

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة والقنوات الناقلة

محمود حافظ يواصل تصوير "الإسكندرانى" وينتظر عرض "أصل الحكاية"

حسام موافي يناقش الطب والحياة في صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي غدا

مواعيد عرض مسلسل "ورق التوت" على قنوات سي بي سي ومعدلات التردد

الأوركسترا السيمفوني يبدع في عزف كلاسيكيات أبو بكر خيرت على المسرح الكبير (صور)

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

وزير الصحة: استعداد كامل لتقديم الخدمة الصحية عبر معبر رفح

القائمة البيضاء برئاسة فاروق جعفر تشعل الأجواء في انتخابات الزمالك

تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق.. ماذا يحدث؟

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا