محافظ أسيوط يتفقد أعمال محطة مياه الشرب بمدينة ناصر الجديدة (صور)

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع محطة مياه الشرب المدمجة بمدينة ناصر الجديدة - إحدى مدن الجيل الرابع – بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل كما تابع بعض مشروعات المرافق والبنية الأساسية للوقوف على مراحل ونسب تنفيذ المشروعات.



يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



رافقه خلال الجولة المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة والمهندس أسامة خليف نائب رئيس المدينة وبعض مهندسي جهاز المدينة والشركات العاملة بمشروعات المرافق.



المحطة مساحة 31 فدان بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب من إجمالي 125 ألف م3/يوم



حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب بمدينة ناصر والتي تقام على مساحة 31 فدان بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب من إجمالي طاقة المحطة 125 ألف م3/يوم في سنة الهدف وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل والشبكات وتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى والتي سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية ووفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لنهو المشروع.



كما تابع المحافظ خلال زيارته لمدينة ناصر الجديدة نسب تنفيذ الأعمال ببعض المشروعات العمرانية والسكنية بالمدينة معلنًا دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام استكمال المرافق والبنية الأساسية بمدينة ناصر لتحقيق الجذب السكاني لها وجذب الاستثمارات الجديدة كما التقى بعض المهندسين المشرفين على الأعمال وبعض العاملين واستمع إلى بعض المهام والأعمال المكلفين بها مشددًا على مراعة الجودة في التنفيذ والالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.



كما استمع إلى شرح من المهندس ياسر عبدالله لمراحل تنفيذ مشروع محطة كهرباء المدينة بقدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة اجمالية بلغت 60 مليون جنيه وتابع نسب التنفيذ بالمشروع مشيدًا بمعدلات الانجاز والجهد المبذول من الشركة المنفذة.



يذكر أن مدينة ناصر الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد والذي يحتوي علي مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي وتساهم فى إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية فضلًا عن دعم المناطق الصناعية وايجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات والتي بلغ حجم استثماراتها حوالى 13 مليار جنيه فضلًا عن أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.

IMG-20231016-WA0084

IMG-20231016-WA0078

IMG-20231016-WA0079

IMG-20231016-WA0080

IMG-20231016-WA0082

IMG-20231016-WA0077

IMG-20231016-WA0074

IMG-20231016-WA0075

IMG-20231016-WA0065