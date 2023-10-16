الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم بني سويف يحيل إدارة مدرسة الفقاعي الابتدائية والموجهين للتحقيق

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف

أجرى محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، زيارة مفاجئة لمدارس الفترة المسائية بمدارس إدارة ببا التعليمية حيث تفقد خلالها مدرستي عبد الستار الفقاعي الإبتدائية المشتركة وأبو بكر النزلاوي الإعدادية.

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتكليفات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف المتابعة الدورية لسير المنظومة التعليمية بالمدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط 

وتضمنت الزيارة تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة والتقى وكيل الوزارة عددا من الطلاب وتبادل معهم أطراف الحديث والحوار مستمعا لارائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

وتبين لوكيل وزارة تعليم بني سويف وجود تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم انضباطها  والتي على أثرها قرر وكيل الوزارة إحالة مدير المدرسة والمتابعين والموجهين ومديري المراحل التعليمية للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم قد فاجئ صباح اليوم عدد من المدارس التابعة لإدارة تعليم بني سويف والتي تضمنت حضور طابور الصباح  مع تلاميذ مدرسة الشهيد أحمد قرني سليمان ثم مدرسة الشهيد رجب محمود، واختتمت بتفقد مدرسة مختار شيبة الإعدادية المشتركة.

بني سويف ببا مدرسة التحقيق وكيل وزارة التربية والتعليم

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