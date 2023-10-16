الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشييع جثمان منشد ديني فارق الحياة أثناء إحياء ليلة بمولد ببني سويف

الحفلة
الحفلة

شّيع أهالي قرية الفنت الغربية بمركز الفشن ببني سويف، اليوم الإثنين، جثمان الشيخ محمد عزام، المنشد الديني، والذي وافته المنية أثناء قيامه بإحياء ليلة بمولد الشيخ إبراهيم الناظر بقرية بسفا بذات المركز.

 

ويبلغ الشيخ محمد عزام من العمر 57 عامًا، متزوج وله 6 أبناء "4 أولاد توفي أحدهم، وأبنتين، و9 أحفاد، وكان دائم الإقامة بالقاهرة، ويزور أهله بالقرية في المناسبات فقط، ويشاركهم دائمًا احتفالات الطرق الصوفية وموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين وإحياء الليالي بالإنشاد الديني بالقرية والقرى المجاورة التي تتزامن مع زيارته.

وقال نجل شقيقه، إن عمه كان لديه إحساسًا داخليًا بأن نهايته قد اقتربت، حيث ظل طوال اليوم السابق لوفاته يجوب منازل القرية لزيارة أٌقاربنا وجيراننا وأصدقائه القدامى، وكان يعانق ويحضن الجميع وكأنه يودعهم الوداع الأخير، وظل طوال اليوم يداعب أطفالنا ويوزع عليهم الأموال، لدرجة أثارت استغراب والدي الذي سأله عن تصرفه فرد عليه قائلًا "علشان يفتكروني بالخير".

وأوضح أنه لبى دعوة أسرة، لإحياء ليلة بعد ختام مولد الشيخ إبراهيم الناظر، بقرية "بسفا" بمركز الفشن، وبعد 10 دقائق تقريبًا من بدء وصلة المديح في حب الرسول عليه الصلاة والسلام، أخرج هاتفه المحمول وكيسًا به "طاقية وماشطة شعر" وأعطاهم لوالدي وشقيقي اللذان يعملان خلفه ضمن مجموعة العازفين المصاحبة له.

وواصل: وأثناء ترديدة قصيدة تقول كلماتها "متى يا كرام الحي عيني تراكُم، وأسمع من تلك الديار نداكُم" فوجئ أفراد فرقة العازفين والمشاركون في حضرة الذكر به يسقط على ظهره وهو يردد كلمات القصيدة، وسقط بعدها على وجهه ساجدًا، فى البداية أعتقدنا أنه مغشيًا عليه وحاولنا إفاقته دون جدوى، فنقلناه على الفور لعيادة طبيب بالقرية أخبرنا بوفاته وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة بحلقة الذكر.

واختتم: مشهد جنازة عمي وتشييع جثمانه لمثواه الأخير لم تراه القرية من قبل، حيث شارك فيه المئات من أهالي المركز والمراكز المجاورة، من كانوا يعرفونه وغيرهم، حضروا للمشاركة في تشييعه من سيرته الطيبة التي جابت جنوب محافظة بني سويف بالكامل.

بني سويف الفشن مولد قرية بسفا منشد

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