الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يتفقد المعرض الدائم لبيع السلع الأساسية والتموينية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية والخضروات، والذي تقيمه المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع والاستمرار في إقامة المعارض، لتوفير السلع بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين، وضمن خطة المحافظة للتصدي لموجة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

محافظ بنى سويف يتفقد أقسام المعرض

وخلال تجوله داخل أقسام المعرض المقام خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، اطمأن المحافظ على توافر معظم المواد والمنتجات الغذائية والأساسية من السلع التموينية مثل السكر والأرز والزيوت، اللحوم  والخضار والفاكهة.

وأكد المحافظ أهمية استمرار المعرض، الذي يضم كل احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأشار المحافظ إلى أهمية وضرورة التوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض على مستوى المراكز والمدن، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، موجهًا بالمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمعرض وتكثيف الرقابة على المنتجات والمواد المعروضة والالتزام بقائمة الأسعار المتفق عليها، وذلك بالتنسيق بين إدارات المحافظة المعنية والتموين والغرفة التجارية.

رافق المحافظ خلال تفقده المعرض كل من المهندس وصفى عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، الدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية ومسئول المعارض والأسواق بديوان عام المحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف محافظ بني سويف السلع التموينية المواد الغذائية وزارة التموين والتجارة الداخلية

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