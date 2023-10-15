الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد منافذ البيع المتنقلة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف منافذ البيع المتنقلة (سيارات نصف نقل محملة بالسلع) ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، التي يتم تنفيذها في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

رافق المحافظ كل من المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، العقيد أحمد وزير مدير مباحث التموين، وهاني الجويلي رئيس المدينة،د.علاء سعيد مدير  التنمية الاقتصادية ومسؤول المعارض والأسواق بالمحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

تفقد السيارات المتنقلة

جاء ذلك خلال تفقده  للسيارات المتنقلة التي تم اصطفافها، بجوار الصالون الأخضر  بمدينة بني سويف، وتحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية، والتي تشمل  (سكر، زيت ، جبن، مكرونة، أرز، سمن وغيرها من السلع الغذائية) بأسعار مخفضة تصل إلى 25%  مقارنة بمثيلاتها بالأسواق

وأثنى المحافظ على المبادرة التي تنفذها الحكومة ومردودها الإيجابي على المواطنين، خاصة في ظل ما تشهد بلدان العالم من أزمات اقتصادية وصراعات دولية وإقليمية، وذلك يجسد وبشكل عملي وقوف القيادة السياسية وانحيازه الدائم  للمواطنين  والعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية، مشيرًا إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع الغذائية بالأسواق،وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة وصحة  المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين المهندس وصفى عبد الله،أنه قد تم بالفعل بدء تطبيق المبادرة،بالتعاون مع شركة لايف للتعبئة وتوزيع المواد الغذائية من خلال عمل تخفيضات على أسعار جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن والتي تشمل( السكر، الأرز، الجبن والألبان، الفول، العدس، المكرونة، زيت الخليط) بنسبة 25%، وذلك من خلال البيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة في قرى ومراكز بني سويف وأيضًا عن طريق معرض الشركة بمقر الشركة.

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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