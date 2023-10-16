“التصديري للصناعات الكيماوية”: صادرات القطاع تخطت الـ8.6 مليار دولار خلال 2022

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لمعاينة الوضع علي أرض الواقع ودعم الشركات للترويج عن منتجاتها وقدراتها وصادراتها.

وأكد “أبو المكارم” علي سعي المجلس الدائم لإيجاد الفرص المميزة للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى.

وأوضح رئيس “التصديري للصناعات الكيماوية” في بيان له، أن التعاون في مثل تلك المؤتمرات يعزز من فتح أسواق جديدة للشركات والمنتجات المصرية بشكل عام، مُشيرًا إلى أن التعاون مع شركة سيكا بشكل خاص وبفروعها المختلفة حول العالم يدعم الحركة الاقتصادية العالمية.

وأشاد خلال مؤتمر، بدور الوكالة الأمريكية للتنمية وكذلك مشروع تعزيز الصادرات في مصر (TRADE) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، في دعم الصناعة المصرية في ظل الظروف الحرجة التي تعانيها في الوقت الحالي.

ووجه “أبو المكارم” الشكر للقائمين على الشركة لاختيار مصر كمورد لمنتجات الصناعات الكيماوية، مؤكدًا انها المرة الاولي التي نرى فيها شركة عالمية تنظم مؤتمرا في مصر تدعو له الموردين والمصنعين في محاولة للربط وتقريب وجهات النظر بينها وبين مورديها المحتملين في مصر تقديرا منهالقيمه الموردين وقدراتهم وخطوة في سبيل تزويدهم بالتكنولوجيا والاليات الفعالة للوصول الي عملائهم المحتملين في الأسواق الخارجية ومنها السوق الامريكي في اسرع وقت.

وأكد “أبو المكارم” علي أهمية التوقيت في إنجاز التعاملات وهو مايحتاج إلي شبكات قوية للتواصل تمكن المورد من التوريد بسرعه وباعلي جودة وبالكميات المطلوبة، وكشف أن حجم صادرات القطاع خلال 2022 بلغ نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار، مقارنًة بـ7 مليار دولار خلال العام 2021.

الكثير من الشركات في مصر تواجه مشكلة في ترويج منتجاتها

وأضاف “أبو المكارم” أن تركيا تتصدر قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة 1 مليار دولار، مُشيرًا إلى أن صادرات القطاع ارتفعت خلال 2022 بنسبة 32% لأهم 10 أسواق منها “ايطاليا، فرنسا،بريطانيا، اسبانيا، السودان، بلجيكا، البرازيل، المغرب”.

من جانبه، أكد وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، أن هناك العديد من الموردين المحتملين في مصر يمكن لهم التعامل مع سيكا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أنه بحكم كونه مورد سابق للشركة وعضو سابق في مجلس أمناء “سيكا” يمكن له النظر إلي الموضوع من أكثر من زاوية.

وأشار "جمال الدين" إلي أن “سيكا أمريكا” بشكل عام تعتمد علي معايير جودة عالية المستوي كما أنها ترغب في الحصول علي أسعار عادلة ومنصفة وتتوخي الأمانة في التعاملات، معربًا عن امله في إدراج الشركات المصرية ضمن قائمة الموردين الذين تتعامل معهم الشركة.

رصد وليد جمال الدين حجم الطاقات الإنتاجية المتاحه في مصر مشيرا إلي أن هناك قدرة إنتاجية في حديد الزهر والصلب تصل إلي ١٥.٥ مليون طن سنويا وفي الرخام والجرانيت تصل القدرة الإنتاجية الي١٢٥مليون متر سنويا وفي الحاويات والمواد الصحية تصل القدرة الإنتاجية إلي ١٤مليون قطعه سنويا وفي الزجاج المسطح ٧٠٠ ألف طن والاسمنت تصل طاقته الإنتاجية إلي ٨٢.٥مليون طن سنويا ومواد عزل بطاقات إنتاجية تصل إلي ١١٠مليون متر مربع سنويا

أكد جمال الدين ان هناك الكثير من الشركات المصرية التي لديها مشكلة في الترويج عم نفسها رغم امتلاكها للعديد من المنتجات عالية الجودة ومن هنا يأتي أهمية التوفيق ما بينها وبين المشتريين الدوليين

دمج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية

قام مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع كل من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، اليوم الاثنين 16 اكتوبر 2023، بإطلاق الحدث الأول عن سبل ربط المشاريع المصرية مع الممثلين الدوليين لفرص التعاون تحت عنوان " دمج الشركات المصرية في سلاسل الامداد العالمية"، وذلك في ضوء الدعم المستمر الذي يقدمه المشروع لتعزيز التجارة الدولية لمصر.

جاء ذلك بحضور ممثلي من وزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة والمجلس الأعلى للصادرات ومركز تحديث الصناعة وبنك تنمية الصادرات وشركة مصر للاستثمار وتطوير الصادرات ومبادرة إبدأ وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة فيدكس والشركات أعضاء المجلسي التصديري لمواد البناء والصناعات الكيماوية.