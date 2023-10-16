العدد السحري لمرات مضغ طعامك و5 نصائح أخرى لتغيير صحتك

يمر كثير منا بحركات تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون أو بمجرد التمرير على الهاتف، نجد أن تناول الطعام خلال عمل هذه الأنشطة يجعل من المضغ الجيد أمر صعب المنال ولكن من المهم معرفة أهمية مضغ الطعام بصورة جيدة حتى لا تتعرض لمشاكل الجهاز الهضمي وغيرها من المشاكل.

وفقًا لموقع health يرتبط معدل تناول الطعام لديك كثيرًا بكمية مضغ طعامك - وقد يؤدي تقليل وجبتك إلى الإفراط في تناول الطعام، خاصة إذا لاحظت أنك قد قمت بتنظيف طبقك في دقائق معدودة، دون الاستمتاع بوجبتك أو تذوقها.

يقول بعض الخبراء أنك تحتاج إلى مضغ كل قضمة 32 مرة.

لكن هذا "الرقم السحري" لن يناسب جميع الأطعمة.

إذا فكرت في الأمر، فإن الفاكهة الناعمة مثل الفراولة أو الموز ستستغرق جهدًا ووقتًا أقل بكثير لمضغها مقارنة باللوز المقرمش أو قطعة اللحم القاسية.

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أثناء كتابتها لمنصة التغذية الشخصية ZOE، أوصت اختصاصية التغذية المسجلة ناتالي ريزو بأنه "بدلًا من استهداف رقم ما، امضغ طعامك حتى يصبح صغيرًا ولينًا بما يكفي لابتلاعه بسهولة"

وقالت إن الأمر يستحق إبطاء سرعة تناول طعامك - المعروف أيضًا باسم معدل تناول الطعام.

تشير الدراسات إلى أن تناول الطعام ببطء أكثر قد يكون أداة مفيدة لفقدان الوزن.

كم يجب أن أمضغ طعامي؟

وقالت ناتالي: عليك أن تمضغ كل قضمة من الطعام حتى تفقد قوامها وتصبح طرية.

قالت أخصائية التغذية والمتحدثة باسم جمعية التغذية البريطانية نيكولا لودلام-رين سابقًا إن الرقم 20 هو الرقم السحري عندما يتعلق الأمر بالمضغ والأكل.

وقالت لصحيفة التلغراف: "بالنسبة لأولئك الذين خضعوا لجراحة السمنة، نستخدم قاعدة 20:20:20:20: قطعة طعام بحجم 20 بنسا، امضغها 20 مرة، ضع السكين والشوكة جانبا لمدة 20 ثانية". بين اللقمات، واستغرق 20 دقيقة لتناول الوجبة.

"من الواضح أنه إذا لم تكن قد خضعت لعملية جراحية لإنقاص الوزن، فيمكنك تناول لقم أكبر، ولكن لا يزال يتعين عليك قضاء 20 دقيقة في الوجبة ومحاولة مضغ كل لقمة أكثر."

نصيحتها لا تنطبق فقط على الأشخاص الذين خضعوا للجراحة - فالأمر يستحق تجربتها إذا شعرت بعدم الارتياح بالشبع بعد وقت قصير من تناول الطعام، أو كنت تعاني من الانتفاخ أو الرياح الزائدة، أو تشتهي المزيد من الطعام بعد الانتهاء من وجبة لائقة.

ما هي مخاطر عدم مضغ الطعام بما فيه الكفاية؟

هناك بعض المخاطر لعدم مضغ طعامك جيدًا بما فيه الكفاية، بعضها أكثر خطورة من البعض الآخر.

أولًا، قد تتناول طعامًا أكثر مما تحتاج إليه.

واستشهدت ناتالي بأبحاث أجريت في عام 2020 تشير إلى أن معدل تناول الطعام بشكل أسرع يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، الأمر الذي قد يرتبط بزيادة الوزن.

وقد أيدت دراسة أجرتها ZOE هذا أيضًا.

نُشرت في مارس من هذا العام، ووجدت أن البريطانيين الذين أبلغوا عن تناول الطعام بشكل أسرع تناولوا سعرات حرارية أكثر وكان وزن الجسم أعلى.

وأشارت ناتالي إلى أن المضغ يرسل أيضًا إشارات لجسمك لإنتاج إنزيمات معينة وحمض الهيدروكلوريك، مما يساعد على هضم الطعام.

وحذرت من أنه إذا لم يكن هناك ما يكفي من الحمض في معدتك، فقد تواجه الغازات والانتفاخ.

هناك مشكلة أخرى تتعلق بتناول لدغاتك وهي أن جسمك قد لا يمتص العناصر الغذائية من طعامك أيضًا.

وكتبت ناتالي:"لامتصاص العناصر الغذائية، يحتاج جسمك إلى تقسيم الطعام إلى جزيئات أصغر، مثل السكريات البسيطة والأحماض الأمينية".

وفي الوقت نفسه، حذر موقع "هيلث لاين" من أنه عندما لا تمضغ طعامك بما فيه الكفاية، فإن بقية جهازك الهضمي يصبح مشوشا.

وقالت إن هذا قد يؤدي إلى أعراض مثل:

إسهال

حرقة في المعدة

حمض ارتجاع

تشنجات

غثيان

الصداع

مشاكل بشرة

التهيج

سوء التغذية

عسر الهضم

نصائح لتناول طعام صحي

بشكل عام، يبدو أن تناول الطعام ببطء هو أفضل طريقة.

هناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها لإبطاء نفسك باستثناء التركيز على المضغ، وفقًا لناتالي.

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وشملت نصائحها:

ضع أدوات المائدة جانبًا بعد كل قضمة، ثم ارفعها مرة أخرى بعد البلع

كن حذرًا أثناء تناول طعامك وتذوقه من خلال التركيز على رائحته وطعمه

شرب الماء بشكل متكرر طوال وجبتك

اختيار الأطعمة الصلبة والأكثر صلابة بدلًا من الخيارات المهروسة أو المهروسة

إن إغلاق الشاشات وتجاهل هاتفك، لأن تشتيت انتباهك بها قد يجعلك تأكل بشكل أسرع