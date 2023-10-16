الشهابي: لقاء وزير الرياضة باللجنة التحضيرية للمهرجان الشباب بروسيا دفعة لإنجاز مهامها

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو اللجنة التحضيرية المصرية للمهرجان العالمى للشباب بروسيا، بلقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأعضاء اللجنة منوها بأن لقائه باللجنة أعطاها دفعة قوية للعمل نحو إنجاز المهام التى حددتها لنفسها بحيث يكون تمثيل الوفد المصرى فى هذا المهرجان العالمى تمثيلا مشرفا ولائقا بحضارة مصر الضاربة في أعماق التاريخ، ومناسبا للدور الريادي والقائد الذى تقوم به الدولة المصرية لمحيطها العربي وقضيته المركزية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأعضاء اللجنة التحضيرية المصرية للمهرجان العالمي للشباب في روسيا في دورته الـ 20، والذي ينظم خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس 2024 بمدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.

اختيار الشباب المصري المشارك وتأهيله وإعداده قبل السفر

وخلال اللقاء أوضح "الشهابي" كيف تم تشكيل اللجنة التى ستقوم باختيار الشباب المصري المشارك وتأهيله وإعداده قبل السفر ؛ ليكون على مستوى الحدث وممثلا لمصر تمثيلا مشرفا.

و ثمن رئيس حزب الجيل، تصريحات وزير الشباب والرياضة التى أعلنها فى الاجتماع الذى حضره المهندس أحمد برانى رئيس اللجنة التحضيرية ،ود. عبد الله الباطش مقرر اللجنة، ود. شريف جاد أمين عام اللجنة، ود. مراد جاتين مدير قصور «بيوت» الثقافة الروسية فى مصر والذين وجهوا التحية والشكر للوزير بالدعوة الموجهة إليه من إدارة المهرجان بموسكو لحضوره كضيف شرف.

فرصة حقيقية للشباب المصري

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا المهرجان فرصة حقيقية للشباب المصري للتفاعل مع الشباب من جميع أنحاء العالم، وتبادل الأفكار والمعارف والخبرات فى مجالات مختلفة مثل الثقافة والفنون والتكنولوجيا والعلوم والرياضة، فضلًا عن تعزيز التفاهم العالمي على المستوي الشبابي، ويعمل علي توطيد أواصر التعاون فى مجالي الشباب والرياضة مع كافة الدول فى ضوء توجيهات القيادة السياسية..

تطوير برامج التبادلات الشبابية مع مختلف الدول



كما أكد "صبحي" حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير برامج التبادلات الشبابية مع مختلف الدول بالشكل الذى يُسهم فى تعميق العلاقات الشبابية، وتعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية مع مختلف الدول الشقيقة، وتبادل الثقافات بين الشباب المصرى ونظرائهم مع مختلف الدول، ونقل التجربة المصرية فى تدريب وتمكين وتنمية مهارات الشباب.

مشاركة 20 ألفا من الشباب يمثلون 180 دولة

وفي السياق ذاته أكد المهندس أحمد برانى رئيس اللجنة التحضيرية أن المهرجان سيشارك فيها 20 ألفا من الشباب يمثلون 180 دولة بينهم 1000 طفل من سن 14 إلى 17 سنة، وتتاح الفرصة للشباب بالمشاركة من سن 18 إلى 35 سنة يتم اختيارهم من خلال اختبارات تنافسية بعد التسجيل علي موقع المهرجان، علي أن تحسم اللجنة التحضيرية العدد النهائي الخاص بمصر (140شخصًا )، بعد إجراء اللقاءات الشخصية مع المتقدمين.

وقال د. عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب ومقرر اللجنة أن فعاليات المهرجان ستشمل أنشطة ثقافية ورياضية وتعليمية وحفلات موسيقية وعروضا مسرحية وورشا مختلفة في موضوعات العمل التطوعي والتنمية المستقبلية للشباب وتطوير الحركة الشبابية بمشاركة متخصصين في العلاقات الدولية وريادة الأعمال وفي العلوم والثقافة والرياضة والاعلام.

وأكد الدكتور شريف جاد أمين اللجنة فى كلمته أن المهرجان يهدف إلى إيجاد رؤية موحدة لدي شباب العالم حول مستقبل البشرية والتمسك بلغة السلام وإعلاء مبادئ الصداقة والتضامن بين الشعوب وان الوفد المصرى سيضم لأول مرة عددا من الشباب الروسى من أبناء الجالية الروسية المقيمة فى مصر.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التسجيل للشباب المصري للمشاركة في المهرجان.