الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مُشيدًا بتصريحات الرئيس.. حزب الجيل: "لا تهاون أو تفريط فى أمننا القومى"

ناجى الشهابي- رئيس
ناجى الشهابي- رئيس حزب الجيل

أشاد حزب الجيل الديمقراطى، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية والاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى.

وأكد الحزب في بيان له، أن الرئيس أطلق تحذيرات مُشددة من محاولات النيل من أمن مصر القومي، مؤكدًا أنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف. 

وأشار البيان إلى ثقته الكاملة وثقة الشعب المصرى المطلقة فى قدرة الرئيس السيسى وقواتنا المسلحة على حماية أمننا القومى وأنه لا تهاون ولا تفريط فى ذلك، ورحب حزب الجيل بالمجهودات التى بذلتها الدولة المصرية لحماية الشعب الفلسطينى منوها بالاتصالات التى أجراها الرئيس بنفسه مع رؤساء دول العالم لوقف المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين.

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وحيا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، تأكيد الرئيس السيسي فى تصريحاته بأن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني.

كما أشاد الشهابي بتأكيد الرئيس السيسى بأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

الجيل الديمقراطي عبد الفتاح السيسي الإحتلال الإسرائيلي الرئيس السيسي الشعب الفلسطيني

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