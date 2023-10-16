الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عزت إبراهيم: الصحافة الغربية تُمارس دعاية "فجة" لصالح الاحتلال

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والمتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك صورة غير مهنية تتناول القضية الفلسطينية في معظم وسائل الإعلام الغربية ومحاولات لتقديم المحتل في صورة الضحية.

وأشار "إبراهيم"، خلال مؤتمر نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، إلى أن الصحافة الغربية تجاهلت مبادئ الحياد والموضوعية، وهناك معركة سياق موجودة الآن في الاعلام الغربي تتجاهل السياق التاريخي لقضية فلسطين وغزة.

 ولفت إلى أن الصحافة الغربية تمارس دعاية فجة لصالح قوة الاحتلال وتصوير الاحتلال، وكأنه في حالة دفاع عن النفس في مواجهة إرهاب فلسطين بتجاهل للحقائق على الأرض، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول للجنة رصد جرائم الاحتلال الصهيونى فى حق الشعب الفلسطيني، المشكلة من قبل نقابة الصحفيين.

 

جرائم الاحتلال الصهيوني فى حق الشعب الفلسطينى 

 بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاه السلام الوطني لدولة فلسطين. ورصدت نقابة الصحفيين، جرائم الاحتلال الصهيوني فى حق الشعب الفلسطينى وتجاوزات وأكاذيب الإعلام الغربى خلال تغطيته للحرب على غزة وعمليات المقاومة. 

وتطرقت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إلى الممارسات غير المهنية لوسائل الإعلام الغربية، التى وثّقتها اللجنة منذ بداية الحرب.

 وعرض المؤتمر تقرير اللجنة الأول، الذي يرصد الانحياز الغربي السافر وانحياز وسائل الإعلام الغربية الفاضح فى تغطيتها للحرب، والذى وصل لترويج قصص مزيفة، وتقديم وجهة نظر واحدة، وتجاهل أصل الصراع الفلسطينى، وغياب كل القواعد المهنية خلال التغطية.

 وكانت نقابة الصحفيين قد دشّنت يوم السبت الماضي، لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال.

 وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بمقر النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، وبمشاركة أعضاء من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وقررت اللجنة نشر تقرير أسبوعى حول جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى وترجمته وتوزيعه.

القضية الفلسطينية الصحافة الغربية جرائم الاحتلال الصهيونى نقابة الصحفيين الشعب الفلسطيني

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