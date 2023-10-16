الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اكسترا نيوز: مرضى الكلى في غزة يواجهون نقص الأدوية والكهرباء

مرضى الكلى في غزة
مرضى الكلى في غزة

تتفاقم معاناة مرضي غسيل الكلي بغزة نتيجة نقص الأدوية والعلاج في مستشفيات القطاع الأمر الذي يؤدي إلي خطورة حياتهم بسبب تواصل الحصار المشدد علي قطاع غزة منذ عشر سنوات الأمر الذي يتطلب إلي توفير احتياجات هؤلاء المرضى بشكل عاجل حفاظا علي حياتهم وسلامتهم من مخاطر الموت.

مرضى غسيل الكلى

وفي هذا الصدد، عرضت فضائية "اكسترانيوز"،  تقرير يلقي الضوء علي واقع مرضي  غسيل الكلي في قطاع غزة والمشاكل التي يعانون منها المرضى إضافة دور الأطباء والمسئولين في تقديم العلاج المناسب لهم.

ويقول مريض، أن غسيل الكلى صعب وعذاب والأصعب التهجير من غزة والمعاناة في المواصلات للذهاب إلي المستشفيات، وكل هذا بجان بالحرب وهي موت وتشرد للمواطنين وموت. 

ويقول مريض أخر أن بعد الإخلاء من غزة يواجه صعوبات في غسيل الكلى، ويصعب الغسيل ة يحدث له تسمم في جسده. 

وأضاف الدكتور محمد زقوت مدير، مجمع ناصر الطبي في خان يونس عن غسيل الكلي، أن المرضي تواجه كارثة إنسانية وصحية حقيقة في حالة عدم الغسيل بسبب نقص الأدوية وتوقف نصف الأجهزة الطبية.  

مرضي غسيل الكلي الأدوية قطاع غزة المستشفيات فلسطين اعتداءات قوات الاحتلال

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