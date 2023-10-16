5 أفلام تتنافس على المراكز الأولى في إيرادات شباك التذاكر

تواصل افلام دور العرض السينمائي في مصر التنافس على حصد الإيراد اليومي لشباك التذاكر وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس الأحد 713،640 جنيها.

قائمة إيرادات أفلام السينما

استطاع فيلم ڤوي ڤوي ڤوي بطولة محمد فراج ونيللي كريم المحافظة على صدارة قائمة إيرادات شباك التذاكر. وتحقيق أعلى الإيرادات منذ عرضه، والتي بلغت أمس 236،694 ألف جنيه.

والفيلم من بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبد العظيم، حجاج عبدالعظيم، وطه دسوقي، ومن تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

وانضم فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم إلى قائمة الأفلام الأعلى إيرادات حيث حقق أمس 148،808 ألف جنيه ويدور العمل في إطار أكشن تشويقي، ويشارك في البطولة كل من دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، لينا صوفيا، والفيلم من سيناريو نورا لبيب وسمر طاهر، وإخراج سمير حبشي.

بينما حقق فيلم “العميل صفر” إيرادات أمس بلغت قيمتها 118،821 جنيه وهو من بطولة أكرم حسني واسماء ابو اليزيد وبيومي فؤاد وإخراج كريم العدل.

وحقق فيلم “وش في وش” والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وامينة خليل وانوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، إيرادات بلغت قيمتها 110،292 جنيها.

وجمع فيلم سكر من بطولة ماجدة زكي وحلا الترك إيرادات وصلت 52،747 جنيها.

وتراجع فيلم “بيت الروبي” عن تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات أمس وصلت إلى 19،836 جنيها وهو بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر وإخراج بيتر ميمى.

كما حقق فيلم أولاد حريم كريم، ايرادات قدرت ب 15،693 جنيها.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وحصد فيلم دولارات دولارات من بطولة نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة نضال ومحمد عادل، أمينة، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ايرادت وصلت الى 5،103 جنيهًا.

وتذيل القائمة فيلم “مستر إكس” محققًا إيرادات بلغت 3،590 جنيها، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.