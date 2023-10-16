الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمشروع مجمع الصناعات المغذية ببورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تواصل أعمال اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية لأبناء بورسعيد المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات المغذية (٣ يوليو) بجنوب بورسعيد، ضمن التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في شتى المجالات حيث تقدم للمشروع عدد  313 حتى الٱن، وقرر اللواء عادل الغضبان مد  تلقي طلبات الحصول على وحدة صناعية حتي نهاية  أكتوبر الجاري ولمدة أسبوعين.

مد فترة التقديم لمشروع مجمع الصناعات المغذية حتى نهاية أكتوبر

وواصلت اللجنة المُشكلة لفحص طلبات المتقدمين إجراء المقابلات الشخصية بالمنطقة الصناعية للمتقدمين على أن تواصل المقابلات الشخصية تباعا الأيام المقبلة.

وتؤكد محافظة بورسعيد على أن الفرصة مازالت متاحة لشباب المستثمرين للتقدم للحصول على مصانع يمجمع الصناعات المغذية الجديد، والذي يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة ( مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية ) بمساحات مختلفة، بإجمالي 72 مصنع، حيث جرى المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع على الرابط التالي 
http://portsaid.gov.eg/ads/addIndustRequest.html اوالرابط التالىhttp://portsaid.gov.eg/ads/addIndusterialRequest.html

واكد المحافظ على أنه سيجرى توفير تسهيلات عديدة للسداد، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

وو جه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات المغذية والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي، لافتا أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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IMG-20231016-WA0178
IMG-20231016-WA0181
IMG-20231016-WA0181
محافظ بورسعيد مجمع جنوب بورسعيد صناعات تسهيلات ائتمانية

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