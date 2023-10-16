كشفت ماجدة الشاذلي رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، تفاصيل إطلاق مبادرة " تحويشة " لدعم السيدات بقرى حياة كريمة بالإسكندرية.

وقالت الشاذلي في مداخلة هاتفية " للقناة الأولى"، من الضروري تواجد تمكين اقتصادي للمرأة، موضحة أن مبادرة تحويشة مماثلة للجمعية تكون بين مجموعة من السيدات في قرى حياة كريمة ومن خلال المبادرة يفكر السيدات في فكرة مشروع يمكنهم اقتصاديا.

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أن عدد كبير من السيدات أقبلوا على المشاركة في مبادرة تحويشة من أجل تنفيذ مشروع خاص بهم، لافتة انعمل مبادرة تحويشة مستمر في قرى حياة كريمة وعدد السيدات في المجموعة الواحدة داخل مبادرة تحويشة تضم 25 سيدة وتستمر الجمعية لمدة 52 أسبوعا.