الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل إطلاق مبادرة " تحويشة " لدعم السيدات بقرى حياة كريمة بالإسكندرية

مبادرة تحويشة
مبادرة " تحويشة

كشفت ماجدة الشاذلي رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، تفاصيل إطلاق مبادرة " تحويشة " لدعم السيدات بقرى حياة كريمة بالإسكندرية.

وقالت الشاذلي في مداخلة هاتفية " للقناة الأولى"، من الضروري تواجد تمكين اقتصادي للمرأة، موضحة أن مبادرة تحويشة مماثلة للجمعية تكون بين مجموعة من السيدات في قرى حياة كريمة ومن خلال المبادرة يفكر السيدات في فكرة مشروع يمكنهم اقتصاديا.

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أن عدد كبير من السيدات أقبلوا على المشاركة في مبادرة تحويشة من أجل تنفيذ مشروع خاص بهم، لافتة انعمل مبادرة تحويشة مستمر في قرى حياة كريمة وعدد السيدات في المجموعة الواحدة داخل مبادرة تحويشة تضم 25 سيدة وتستمر الجمعية لمدة 52 أسبوعا.

تحويشة مبادرة السيدات حياة كريمه حياة كريمة بالإسكندرية

مواد متعلقة

شكرى: تم الاتفاق مع فرنسا على ضرورة العمل لوقف فورى للعنف والتصعيد فى غزة

"باحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء" توضح فوائد شرب المياه على صحة الإنسان

شكرى: مصر تكثف اتصالاتها لوقف جولة المواجهات العسكرية فى غزة

صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة موديعين غرب القدس ومحيط تل أبيب

"الصحة" تكشف خريطة توزيع وحدات الكشف المبكر عن سرطان الثدي (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": الصين تعلن مقتل أربعة من مواطنيها فى التصعيد العسكرى بغزة

"صرف الإسكندرية": رفع درجة الاستعداد بالشركة لمواجهة الأمطار

"القاهرة الإخبارية": شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تغادر غزة إلى مصر

الأكثر قراءة

مصدر مطلع ينفى التوصل إلى اتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

يديعوت أحرونوت: بايدن يزور مصر وإسرائيل نهاية الأسبوع

رغم تتويجه بالذهبية.. اتحاد السباحة الدولى يحذف صور عبدالرحمن سامح لدعمه فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا