الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر" يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة خطة دعم المرشح عبدالفتاح السيسى

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر

عقدت أمانة التنظيم المركزية بحزب مصر أكتوبر، اجتماعا موسعا لمناقشة استعدادت الحزب للتجهيز لدعم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، في مقر أمانة الحزب الرئيسى بالتجمع الخامس، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، وبحضور أمناء الحزب بالمحافظات وأمناء التنظيم وأمناء المركزية ومساعدى أمناء المركزية.

وترأس الاجتماع اللواء أشرف أبو المحاسن نائب رئيس الحزب الأول، وشارك كل من المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد، والدكتورة شريهان القشاوى نائب رئيس الحزب لشئون المرأة واللواء أسامة حامد أمين التنظيم، واللواء أحمد جلال أمين السياسات.

وشهد الاجتماع التنظيمي في البداية، الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة، وإعلان التضامن الكامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الحزب أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها 2024، باعتبارها الاستحقاق الدستوري الأهم خلال هذه المرحلة، موضحا أنه سيسخر كافة مقراته فى المحافظات لخدمة المرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي.

وأكد الحزب أن الرئيس السيسي هو الأقدر على استكمال ما بدأه من انجازات ومشروعات قومية فى مختلف المجالات، كما أنه الأقدر على مواجهة التحديات التي تواجهها مصر فى هذه المرحلة على كافة المستويات المحلية والإقليمية.

 

المشروعات القومية التى نُفذت على أرض الواقع حققت حياة كريمة للمواطنين

وكشفت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، عن أسباب دعم الحزب لترشح الرئيس السيسي للمرحلة المقبلة.

وقالت فى تصريحات صحفية، إن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة القادمة، لأنه خلّص الدولة من جماعة الإخوان المسلمين وحقق لمصر إنجازات في مهمة ومستمرة حتى هذه اللحظة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية عانت لمدة 30 عامًا حتى لحظة مجيء الرئيس السيسي الذي تطرق لملفات وفتح قضايا لم يهتم أحد بها، مشيدة ببرنامج الرئيس المزدحم بالإنجازات ومعلنة عن دعم الحزب لترشح الرئيس إلى ولاية رئاسية جديدة.

وأوضحت أن مصر عانت لعقود من العشوائيات وضعف البنية التحتية والإرهاب، لافتةً إلى أن المشروعات القومية التي نُفذت على أرض الواقع حققت حياة كريمة للمواطنين.

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر
مصر أكتوبر الرئاسي عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الرئيس السيسي

مواد متعلقة

فريد زهران يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

المرشح الرئاسى فريد زهران يستقبل عددًا من رموز العمل الحقوقى

برلمانى: مصر لن تتهاون فى الوصول لحل للقضية الفلسطينية

المرشح الرئاسى فريد زهران يزور السفير الفلسطينى بالقاهرة.. اليوم

الأكثر قراءة

مصدر مطلع ينفى التوصل إلى اتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

يديعوت أحرونوت: بايدن يزور مصر وإسرائيل نهاية الأسبوع

رغم تتويجه بالذهبية.. اتحاد السباحة الدولى يحذف صور عبدالرحمن سامح لدعمه فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا