"مصر أكتوبر" يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة خطة دعم المرشح عبدالفتاح السيسى

عقدت أمانة التنظيم المركزية بحزب مصر أكتوبر، اجتماعا موسعا لمناقشة استعدادت الحزب للتجهيز لدعم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، في مقر أمانة الحزب الرئيسى بالتجمع الخامس، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، وبحضور أمناء الحزب بالمحافظات وأمناء التنظيم وأمناء المركزية ومساعدى أمناء المركزية.

وترأس الاجتماع اللواء أشرف أبو المحاسن نائب رئيس الحزب الأول، وشارك كل من المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد، والدكتورة شريهان القشاوى نائب رئيس الحزب لشئون المرأة واللواء أسامة حامد أمين التنظيم، واللواء أحمد جلال أمين السياسات.

وشهد الاجتماع التنظيمي في البداية، الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة، وإعلان التضامن الكامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الحزب أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها 2024، باعتبارها الاستحقاق الدستوري الأهم خلال هذه المرحلة، موضحا أنه سيسخر كافة مقراته فى المحافظات لخدمة المرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي.

وأكد الحزب أن الرئيس السيسي هو الأقدر على استكمال ما بدأه من انجازات ومشروعات قومية فى مختلف المجالات، كما أنه الأقدر على مواجهة التحديات التي تواجهها مصر فى هذه المرحلة على كافة المستويات المحلية والإقليمية.

المشروعات القومية التى نُفذت على أرض الواقع حققت حياة كريمة للمواطنين

وكشفت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، عن أسباب دعم الحزب لترشح الرئيس السيسي للمرحلة المقبلة.

وقالت فى تصريحات صحفية، إن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة القادمة، لأنه خلّص الدولة من جماعة الإخوان المسلمين وحقق لمصر إنجازات في مهمة ومستمرة حتى هذه اللحظة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية عانت لمدة 30 عامًا حتى لحظة مجيء الرئيس السيسي الذي تطرق لملفات وفتح قضايا لم يهتم أحد بها، مشيدة ببرنامج الرئيس المزدحم بالإنجازات ومعلنة عن دعم الحزب لترشح الرئيس إلى ولاية رئاسية جديدة.

وأوضحت أن مصر عانت لعقود من العشوائيات وضعف البنية التحتية والإرهاب، لافتةً إلى أن المشروعات القومية التي نُفذت على أرض الواقع حققت حياة كريمة للمواطنين.

حزب مصر أكتوبر

حزب مصر أكتوبر

حزب مصر أكتوبر