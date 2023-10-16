الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شكرى: مصر تسعى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأونروا والصليب الأحمر

السفير سامح شكري
السفير سامح شكري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى منذ اندلاع الحرب في غزة ليكون معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية والتي تم تجميع عدد كبير منها في العريش، منوها بأن مصر تعمل بالتنسيق الكامل مع منظمات الأمم المتحدة والأونروا والصليب الأحمر من أجل إدخال هذه المساعدات.

 

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيرته الفرنسية، اليوم الإثنين، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في حاجة ملحة لهذه المساعدات لرفع المعاناة عنهم، لكن حتى هذه اللحظة لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية موقفا يؤتي بإمكانية فتح المعبر من ناحية غزة والسماح بدخول المساعدات أو خروج المواطنين من دول أخرى.

 

وأكد أن كل الأجهزة الأمنية المصرية عند المعبر على أتم الاستعداد لإدخال المساعدات وخروج مواطني الدول الثالثة، أو دخول الإخوة الفلسطينيين سواء لاحتياجات طبية أو للتنقل الطبيعي الحادث بين القطاع ومصر.

شكرى مصر غزة الامم المتحدة الأونروا الصليب الأحمر

مواد متعلقة

وزيرة خارجية فرنسا تطالب بالاستجابة لدخول المساعدات الإنسانية قبل تدهور وضع السكان بغزة

الفاو: بحث مصرى يوفر 50% من مياه رى قصب السكر (فيديو)

ممثل "الفاو" بمصر: تبنينا 3 مشروعات مع شركاء التنمية لإدخال نظم الزراعة الذكية مناخيًا

برلمانى: دور مصر فى القضية الفلسطينية "تاريخى" (فيديو)

وزيرة الصحة الفلسطينية تُطالب المجتمع الدولى بالتدخل لحماية الكوادر الطبية

المستشفى الكويتي برفح: نرفض الإخلاء ومستمرون في العمل بكامل طاقتنا

"القاهرة الإخبارية": تحويل أكثر من 50 فلسطينيًا للاعتقال الإدارى فى إسرائيل

المتحدث باسم بلدية غزة: لا يوجد أمان بأى مكان والاحتلال يستهدف النازحين

الأكثر قراءة

مصدر مطلع ينفى التوصل إلى اتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

يديعوت أحرونوت: بايدن يزور مصر وإسرائيل نهاية الأسبوع

رغم تتويجه بالذهبية.. اتحاد السباحة الدولى يحذف صور عبدالرحمن سامح لدعمه فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا