شكرى: مصر تسعى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأونروا والصليب الأحمر

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى منذ اندلاع الحرب في غزة ليكون معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية والتي تم تجميع عدد كبير منها في العريش، منوها بأن مصر تعمل بالتنسيق الكامل مع منظمات الأمم المتحدة والأونروا والصليب الأحمر من أجل إدخال هذه المساعدات.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيرته الفرنسية، اليوم الإثنين، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في حاجة ملحة لهذه المساعدات لرفع المعاناة عنهم، لكن حتى هذه اللحظة لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية موقفا يؤتي بإمكانية فتح المعبر من ناحية غزة والسماح بدخول المساعدات أو خروج المواطنين من دول أخرى.

وأكد أن كل الأجهزة الأمنية المصرية عند المعبر على أتم الاستعداد لإدخال المساعدات وخروج مواطني الدول الثالثة، أو دخول الإخوة الفلسطينيين سواء لاحتياجات طبية أو للتنقل الطبيعي الحادث بين القطاع ومصر.