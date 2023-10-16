"باحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء" توضح فوائد شرب المياه على صحة الإنسان

كشفت منال عزالدين، الباحثة في معهد تكنولوجيا الغذاء، فوائد شرب المياه على صحة الإنسان، موضحة أنه من الضروري أن يقوم الفرد البالغ بشرب من 2 لـ3 لترات مياه يوميا.

وأكدت عزالدين، في لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى"، أن عدم شرب المياه باستمرار قد يسبب حالة من عدم التركيز والنسيان، لافتة إلى أن شرب المياه باستمرار يسهم في تقوية الذاكرة.

وأوضحت الباحثة في معهد تكنولوجيا الغذاء أن شرب الكافيين بشكل كبير المتواجد في الشاي والقهوة يعرض الجسم لحدوث الجفاف، وبالتالي من الضروري شرب المياه باستمرار.

%72 من كوكب الأرض عبارة عن مياه

وكشفت منال عزالدين عن أن 72% من كوكب الأرض عبارة عن مياه، وبالتالي المياه مكون رئيسي للحياة في العالم، موضحة أن أكثر من 50% من جسم الإنسان عبارة عن مياه، وشرب المياه يسهم في زيادة التركيز وزيادة التحصيل الدراسي وتنشيط الدورة الدموية بشكل كبير.

وأوضحت أن المياه تخلص الجسم من السموم المختلفة التي تدخل أجسامنا، كما أنها مهمة للحفاظ على لزوجة الدم في جسم الإنسان، وننصح بشرب المياه باستمرار في فصل الشتاء كي يتم الحفاظ على لزوجة الدم.