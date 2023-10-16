الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"باحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء" توضح فوائد شرب المياه على صحة الإنسان

شرب المياه
شرب المياه

كشفت منال عزالدين، الباحثة في معهد تكنولوجيا الغذاء، فوائد شرب المياه على صحة الإنسان، موضحة أنه من الضروري أن يقوم الفرد البالغ بشرب من 2 لـ3 لترات مياه يوميا.

وأكدت عزالدين، في لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى"، أن عدم شرب المياه باستمرار قد يسبب حالة من عدم التركيز والنسيان، لافتة إلى أن شرب المياه باستمرار يسهم في تقوية الذاكرة.

وأوضحت الباحثة في معهد تكنولوجيا الغذاء أن شرب الكافيين بشكل كبير المتواجد في الشاي والقهوة يعرض الجسم لحدوث الجفاف، وبالتالي من الضروري شرب المياه باستمرار.

 %72 من كوكب الأرض عبارة عن مياه 

وكشفت منال عزالدين عن أن 72% من كوكب الأرض عبارة عن مياه، وبالتالي المياه مكون رئيسي للحياة في العالم، موضحة أن أكثر من 50% من جسم الإنسان عبارة عن مياه، وشرب المياه يسهم في زيادة التركيز وزيادة التحصيل الدراسي وتنشيط الدورة الدموية بشكل كبير.

وأوضحت أن المياه تخلص الجسم من السموم المختلفة التي تدخل أجسامنا، كما أنها مهمة للحفاظ على لزوجة الدم في جسم الإنسان، وننصح بشرب المياه باستمرار في فصل الشتاء كي يتم الحفاظ على لزوجة الدم.

تكنولوجيا صحة الإنسان شرب المياه الغذاء

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تغادر غزة إلى مصر

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

اعترافات المتهم بالشروع فى قتل سمسار نصب عليه فى 300 ألف جنيه بالقطامية

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

عاجل.. يبدأ من 25 ألفًا.. كم مقدم حجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا