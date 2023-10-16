محافظ أسيوط يتفقد مشروع "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وحدات إسكان مشروع "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وأحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة، تابع خلالها وحدات المشروع التي تم طرحها بالإعلان الأخير لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان، وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الزيارة الميدانية المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، والمهندس أسامة خليف، نائب رئيس المدينة، وبعض مهندسي جهاز المدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض الوحدات السكنية مختلفة المساحات والعمارات السكنية بمشروع سكن مصر المتميز، التي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى منها، والتي تعد إحدى مدن الجيل الرابع، وتم إنشاؤها بموجب قرار الجمهورية رقم 78 لسنة 2017 المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان؛ بهدف استيعاب الزيادة السكانية لمدينة أسيوط ومد محاور عمرانية جديدة.

ويهدف ذلك للحد من الزحف على الأراضي الزراعية، وخلق العديد من فرص العمل، وتقع أعلى هضبة أسيوط الغربية على الطريق الصحراوي الغربي بإجمالي استثمارات تعدت 12 مليار جنيه، ويتكون مشروع سكن مصر من (50 عمارة سكنية بمصعد كهربائي) كاملة التشطيب، وتتراوح مساحة الوحدات بين 106 و133 مترًا، متفقدًا بعض الوحدات السكنية به، مشيدًا بجودة وجمال الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها وطرحها.



طرح وحدات سكنية "سكن مصر" بمدينة ناصر



وأعلن محافظ أسيوط، عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق لوحدات سكنية "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية في أسيوط بعدد 192 وحدة سكنية من مساحات تبدأ من 106 أمتار إلى 133 مترا بأنظمة سداد ميسرة والحجز الفوري من خلال جهاز مدينة ناصر، على أن يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة ناصر الجديدة اعتبارًا من الأحد 15 أكتوبر.

وناشد المواطنين التقدم للحجز، مشيرًا إلى دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام استكمال المرافق والبنية الأساسية بمدينة ناصر وتحقيق الجذب السكاني لها وجذب الاستثمارات الجديدة، كما التقى بعض العاملين في المشروع واستمع إلى بعض المهام والأعمال المكلفين بها، كما تفقد أعمال تنفيذ بعض المشروعات السكنية الجارى إنشاؤها بالمدينة، مطالبًا بضرورة الاهتمام بتشجير المدينة واستكمال كافة المرافق بها.

واستعرض رئيس جهاز مدينة ناصر الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة من أعمال توصيل المرافق من شبكات مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق، فضلًا عن المشروعات السكنية، منها مشروع "سكن مصر" الذى يتكون من (60 عمارة سكنية) بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب، وتتراوح مساحة الوحدات بين 106 و133 مترا ومشروع "الإسكان الاجتماعي" الذي يتكون من 1584 وحدة سكنية (66 عمارة)، فضلًا عن طرح قطع أراض سكنية بمساحات مختلفة.

وأضاف أنه تم تخصيص 2.5 فدان أي ما يقرب من 10 آلاف م2 لإنشاء أكبر كاتدرائية في الصعيد للأقباط الأرثوذكس داخل المدينة أمام المساحة المخصصة لبناء مسجد كبير بنفس المساحة بذات المدينة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لبناء دور العبادة، فضلًا عن أكثر من 437 قطعة أرض (فيلات – عمارات) تم طرحها للمواطنين، بالإضافة إلى قطع الأراضي التي تم تخصيصها للشركات والهيئات الاستثمارية.

وأوضح أنه تم إنشاء بعض المرافق والخدمات بالمدينة من مدارس ووحدة صحية ونقاط شرطة وإسعاف ومركز شباب وجارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات تمهيدًا لتشغيلها، فضلًا عن إنشاء محطة مياه الشرب بمدينة ناصر التي تقام على مساحة 31 فدانا بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب من إجمالي طاقة المحطة 125 ألف م3/يوم في سنة الهدف، وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل ومحطة كهرباء قدرة 66 ك فولت، وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه.



يذكر أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 14 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية، ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة في سنة الهدف (2032) وتستمل على 9 آلاف وحدة سكنية وتم تقسيمها إلى 6 أحياء سكنية يتم تنفيذها على 3 مراحل، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ومنطقة الخدمات الاقليمية، حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان ووفرت حوالي 16 ألف فرصة عمل، وتشمل الحيين الأول والثاني، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان وهي (مشروع سكن مصر ومشروع الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الثانية) بإجمالي كثافة سكانية متوقعة للمرحلة الأولى 100 ألف نسمة تقريبًا، وتم إنشاء محور الهضبة الغربية لربط مدينة ناصر بمدينة أسيوط، وهو عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22كم كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.3 مليار جنيه، بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة علي الهضبة الغربية علي ارتفاع 180 مترا، بحيث يتفادي كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية الذي يختصر المسافة بين مدينتي أسيوط وناصر الجديدة في مدة زمنية قدرها 15 دقيقة.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة