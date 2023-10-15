إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضي زراعية ومخالفات بناء بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل) على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وبناء مخالف بحي شرق ومركز القوصية خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.

إزالة التعديات

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بالوحدات المحلية يحش شرق ومركزي القوصية وساحل سليم.

وتم إزالة حالة مخالفة بناء بالدور الرابع علوي في شارع النزلة بنطاق حي شرق، وتنفيذ ازالة وفك شدة خشبية وردم لعدد 9 حالة تعدى على أراض زراعية وبناء مخالف بقرية بني قرة ومدينة القوصية و3 حالات بقرى مركز ساحل سليم.

جاء ذلك خلال حملات برئاسة عبداللطيف فضالة، رئيس حي شرق، واللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وبالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومسؤولي الإزالات والإشغالات والزراعة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد محافظ أسيوط، رصد جميع المخالفات فور وقوعها وإزالتها فورًا في المهد ولا تهاون مع المخالفين وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء