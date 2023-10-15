الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف جهود إزالة الإعلانات المخالفة

إزالة الاعلانات
إزالة الاعلانات

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات والاستمرار في رفع الإعلانات المخالفة وتحصيل الرسوم المستحقة على الإعلانات المرخصة.

 وكذلك رفع البنرات المخالفة أعلى العقارات السكنية وواجهات المحال التجارية مطالبًا بتقديم تقرير مدعم بالصور عن الإعلانات التي تم رفعها من أعلى العمارات السكنية وأعمدة الإنارة لاتخاذ اللازم قانونًا حيال المخالفين حفاظًا على المال العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.


تفعيل دور الإيرادات بكل مركز والالتزام التام بتحصيل المستحقات عن الإعلانات

ووجه محافظ أسيوط بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل المستحقات عن الإعلانات، وتكثيف حملات المرور الميداني ومراجعة الإعلانات على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين، والمتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة حفاظًا على الشكل الحضارى والحد من انتشار هذه المخالفات وفقًا للضوابط التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.


وفي هذا الإطار شنت الوحدات المحلية لمراكز ديروط والفتح والبداري تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، حملات على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة لإزالة كافة مظاهر التعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، جاء ذلك بمشاركة نواب رؤساء المراكز ومسؤولي أقسام الاعلانات والإنارة والإشغالات بالمراكز.

وتم خلالها رفع كافة اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين والأعمدة، وتم التنبيه إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

تكثيف الحملات
تكثيف الحملات
تكثيف الحملات
تكثيف الحملات
تكثيف الحملات
تكثيف الحملات
تكثيف الحملات
تكثيف الحملات
تكثيف الحملات
تكثيف الحملات
تكثيف الحملات
تكثيف الحملات
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع الإعلانات المخالفة تحصيل الرسوم المستحقة أقسام الإيرادات تحصيل المستحقات عن الإعلانات

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