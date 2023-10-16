متحدث الصحة: استفادة أكثر من 20 مليون سيدة من مبادرة "سرطان الثدى"

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، استفادة أكثر من 20 مليون سيدة من مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وقال عبدالغفار، في تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "إن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي واحدة من المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها عام 2019، حيث بلغ عدد الزيارات على أماكن الفحص من خلال هذه المبادرة أكثر من 42 مليون زيارة لما يقرب من أكثر من 20 مليون سيدة يستفدن من هذه المبادرة".

أماكن مخصصة لعربات متنقلة تابعة للمبادرة

وأشار إلى أن هناك أماكن مخصصة لعربات متنقلة تابعة للمبادرة، وتتواجد حاليًا في كنيسة السيدة العذراء بالتجمع الخامس وشارع جامعة الدول العربية وجامعة عين شمس وأمام مصلحة الضرائب العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه يتم الإعلان عن أماكن جديدة لتمركز عربات المبادرة كل شهر تقريبًا.

تقديم الخدمة للسيدات كالوحدات ومراكز وحدات الرعاية الأساسية في المحافظات

وأوضح أن هناك أماكن كثيرة تقدم الخدمة للسيدات كالوحدات ومراكز وحدات الرعاية الأساسية في المحافظات المرتبطة بالمستشفيات وأماكن علاج الأورام منها المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو مراكز الأورام.

وأضاف: "نحرص على استمرار هذه المبادرة وتكرار الفحوصات، لأن الكشف الدوري على السيدات، وخاصة على منطقة الثدي، مهم للغاية حتى يتم اكتشاف المرض في مراحله الأولى"، مؤكدًا أن أورام الصدر عندما يتم اكتشافها في المراحل الأولى تكون نسبة الشفاء بنحو 99%.

وأكد ضرورة قيام السيدات بإجراء الفحص بشكل سنوي، مضيفًا أن "المبادرة لا تكتفي بالمسح ولا بالفحص، بل يتم إجراء الفحوصات التشخيصية التي منها النانو جرام أو الأشعة على الثدي، وفي حالة اكتشاف المرض يتم توجيه المريضة إلى أماكن تلقي العلاج".