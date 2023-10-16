محافظ أسيوط يتفقد منافذ بيع السلع لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق ضمن مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية"، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

واطمأن على أسعار السلع المقدمة بالمنافذ كـ(السكر– الزيت– السمن– الأرز– المكرونة– الدقيق ومختلف المنتجات)، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وممدوح جبر، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه معرض ومنفذ سلسلة "خير زمان" بمنطقة نزلة عبداللاه لبيع السلع الغذائية واللحوم، واستمع إلى شرح من المدير المسئول لأسعار السلع الغذائية الأساسية مثل "الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز"، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة.

والتقى بعض المواطنين المترددين على المعرض، واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم من المعارض ومدى رخص الأسعار بمقارنتها بمثيلاتها بالخارج، مشددًا على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، على أن يتم تنظيم المواطنين والمنافذ والتوسع فيها لكي يحصل المواطنون على احتياجاتهم.



توفير السلع بأسعار مخفضة



وأشاد المحافظ بهذه المبادرة وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وسد احتياجتهم من خلال هذه المنافذ التي تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار، والعمل على محاربة جشع بعض التجار، والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.

ولفت إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة للتوسع في تلك المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات خاصة الأساسية، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود كل أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والتكاتف، والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة، وذلك للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع، والعمل على تطوير الخدمات للمواطنين.

ودعا الجميع للمشاركة في فتح وإقامة منافذ البيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة، على أن يتم توفير أماكن بالمراكز والأحياء لإقامة مثل هذه الشوادر والمنافذ دون زحام أو تكدس مروري خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، بخلاف المنافذ الموجودة حاليًا بكل قرى ومراكز المحافظة، والتي تمت إقامتها لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم تحت إشراف مديرية التموين وكل الجهات الرقابية، لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة.

كما وجّه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية؛ من خلال رقم الخط الساخن وغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528)، فضلًا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة