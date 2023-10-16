الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طب بيطرى سوهاج" تنظم المؤتمر التعريفى الأول بمجالات الطب البيطرى

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

نظمت كلية الطب البيطري بـجامعة سوهاج مؤتمرًا تعريفيًا عن مجالات الطب البيطري، والذي استهدف أكثر من ٣٠٠ طالب وطالبة من الفرقة الأولى، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة حسن أبوشامة عميد الكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على الفرص المتاحة للطبيب البيطري بعد التخرج وتعريف الطلاب بمجالات الطب البيطري، موكدًا أهمية الطب البيطري ودوره الكبير في تعزيز الصحة العامة وحماية البشر من الأمراض، من خلال مواجهة المخاطر الصحية الناتجة عن الأمراض الحيوانية المتوطنة والناشئة، وحماية الإنسان والحيوان والبيئة من تلك المخاطر.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على تنظيم مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تهدف إلى توعية الطلاب وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية، بالإضافة إلى تعريفهم بالمجالات المختلفة المتاحة لتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبوشامة، عميد الكلية، أن المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة ببداية الطب البيطري من العصور القديمة، وأهمية الطبيب البيطري للكون بصفة عامة، وأهمية بناء الشخصية الحقيقية للطبيب البيطري، وتوجيه الطلاب للمسار الصحيح وتشجيعهم وحثهم على الاستثمار الصحيح في أنفسهم، بجانب التعريف بمجالات الطب البيطري المختلفة، واستعراض كل ما هو جديد ومتطور في مجالات الطب البيطري، كمجال علاج الحيوانات الكبيرة والأليفة، وتوجيه نصائح للطلاب عن كيفية فتح عيادة والبدء في المجال، بالإضافة إلى مجال الدعاية والأدوية والمهارات والدورات التدريبية الضرورية المطلوبة، وأيضًا معهد البحوث والمجالات المتاحة به.

جدير بالذكر أنه حاضر في المؤتمر كل من الدكتور عادل السيد أستاذ طب الحيوان بكلية الطب البيطرى جامعة جنوب الوادي، والدكتور حماد زغلول مدير معهد بحوث صحة الحيوان فرع سوهاج، والدكتور أحمد محمد عبدالحفيظ مدرس مساعد الجراحة بالكلية، والدكتورة مروة حماد باحث مساعد بمعهد بحوث صحة الحيوان فرع سوهاج، والدكتور عمرو الجمهوري مسئول الدعاية الطبية بإحدى شركات الأدوية العالمية.

محافظة سوهاج كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الطب البيطري

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