الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفى: الرئيس السيسى طرح رؤية واضحة وعميقة لحل الأزمة الفلسطينية (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح  السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن واحد من أهم اللقاءات التي عقدت في الفترة الأخيرة، وفي ظل الاتصالات المصرية المكثفة لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة، موضحا أنه يعتقد أن وزير الخارجية الأمريكي استمع إلى رؤية واضحة وعميقة لحل الأزمة الفلسطينية. 

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن مصر دائمًا تتحدث عن القضية الفلسطينية  من منظور الدول التى تعلم الكثير وساهمت بالكثير من التنضحيات ولديها الرؤية الواضحة على المستوى الإنساني والسياسي.

 

وذكر أن ما استمعنا إليه من الرئيس السيسي لا يركز فقط على المرحلة الراهنة رغم قسوتها، ولكنه طرح بعدًا مهما للغاية، وهو أن الحل يكمن في حل الدولتين، والإسهام في إنهاء هذه المعاناة عبر حلول سياسية تضمن الاستقرار للمنطقة.

 

وأوضح الكاتب الصحفي أن تركيز الرئيس على أن إسرائيل تجاوزت مسألة الرد، وأنها تلجأ إلى عقاب جماعي بمثابة رسالة مهمة، إذ تسهم في إعادة بعض التوازن إلى المواقف الأمريكية المنحازة التي رأيناها منذ اندلاع الأزمة.

الدكتور أسامة السعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء بلينكن وزير الخارجية الامريكي

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