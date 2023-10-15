الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى لوزير الخارجية الأمريكى: لماذا قُتل السادات ورابين؟ (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "لماذا قُتل الرئيس السادات ولماذا قُتل رابين ومن الذي قتلهما؟".

وأجاب الرئيس السيسي، خلال مقابلته مع "بلينكن"، في لقاء نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": المتطرفون.. لذلك نحن بحاجة للعمل سويًا. 

وأكد السيسي أن اليهود الذين كانوا بمصر لم يتعرضوا لأى شكل من أشكال القمع أو الاستهداف.

وتابع: "كمواطن مصري نشأت في حي واحد جنبًا إلى جنب مع اليهود في مصر".

ولفت إلى أنه لم يحدث استهداف لليهود في تاريخهم القديم والحديث في المنطقة العربية والإسلامية، وربما يكون حدث استهداف لهم في أوروبا أو إسبانيا أو بلاد أخرى.

عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن السادات رابين

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