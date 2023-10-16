بعد حسم التأهل لـ"يورو2024".. كارفخال: جافي جوهرة إسبانيا

أشاد الإسباني داني كارفخال، ظهير أيمن فريق ريال مدريد، بمواطنه ولاعب برشلونة جافي، عقب التأهل لبطولة أمم أوروبا 2024.

وحسم المنتخب الإسباني تأهله لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بعد الفوز على منتخب النرويج في مباراة الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة للبطولة بهدف دون رد.

كارفخال: جافي جوهرة منتخب إسبانيا



وقال كارفخال في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "من السهل تقييم مستوى جافي، إنه جوهرة البلاد، إنه في سن الـ19 وأساسي في تشكيل برشلونة ومنتخب إسبانيا، ليس هناك الكثير لنقوله".

وسجل جافي هدف الفوز لمنتخب إسبانيا في مباراة الأمس في الدقيقة 49 من المباراة، بعد متابعته لتسديدة أحد زملائه في المرمى عقب ارتدادها من دفاع المنتخب النرويجي.

وأضاف: "جافي اكتسب هذه المكانة بمجهوده ولم يمنحه أحد أي شيء، وإذا كان موجود هنا فهذا بسبب أدائه الجيد والذي سمح له بالحصول على هذه الفرص".

وتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن منتخب اسكتلندا صاحب المركز الثاني، فيما احتل منتخب النرويج المركز الثالث في المجموعة برصيد 10 نقاط ثم منتخب جورجيا رابعًا بـ7 نقاط وفي المركز الأخير منتخب قبرص بدون نقاط.

ومثل جافي المنتخب الإسباني في مختلف المراحل العمرية للناشئين، قبل أن يشارك في أولى مبارياته بقميص لاروخا الأول في 6 أكتوبر 2021، وكانت أولى مبارياته ضد منتخب إيطاليا في الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بفوز المنتخب الإسباني بهدفين لهدف، ثم شارك في المباراة النهائية أمام فرنسا وخسرها المنتخب الإسباني بنفس النتيجة.

ومنذ ذلك الحين، شارك جافي في 25 مباراة بقميص منتخب إسبانيا الأول، وسجل 5 أهداف.