تنفيذ معسكرات اليوم الواحد ‏لطلائع مراكز الشباب الإسكندرية

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، من أمس الأحد، تنفيذ معسكرات اليوم الواحد تحت شعار "ابنائنا مستقبلنا" لطلائع مراكز شباب:( الانفوشى - النصر - أبيس 10 ) والذي يستمر لمدة 3أيام حتى غدًا الثلاثاء.

مشاركة 140 طليعًا في اليوم الأول



تمت فاعليات اليوم الأول للمعسكر بمركز شباب الأنفوشي بإجمالى عدد مشاركين 140 طليع وطليعة، حيث بدأ المعسكر بتحية العلم وتم تقسيم الطلائع الى 3 مجموعات لمشاركة كل منها في أنشطة متنوعة وتم التبديل بين ال3 مجموعات.

تضمنت كل مجموعة التالي:

المجموعه الأولى: ألعاب رياضية ترويحية "ألعاب صغيرة".

المجموعة الثانية: ورشة أعمال فنية وإبداعية.

المجموعة الثالثة: ورشه تنمية بشرية وخدمة مجتمعية تضمنت دور الطلائع فى المجتمع وأنواع العمل التطوعي وأهميته وأشكاله وكيفية توظيف الافكار الايجابية فى خدمة المجتمع وكيفية عمل المبادرة.

يهدف المعسكر الى تعليم الحياة الصحية، وتنمية شخصية الطلائع وغرس القيم الاجتماعية مثل قيم التعاون والعمل التطوعي، والترويح وشغل اوقات الفراغ.

أنشطة وتدريبات رياضية لطلائع برج العرب

وفي سياق آخر نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمركز شباب برج العرب الجديد، التابع لفرع شباب برج العرب، أنشطة وتدريبات رياضية متنوعة.

تضمنت الأنشطة ندوة عن " أهمية القراءة " لطلائع المركز حسب الخطة السنوية للمركز للعام المالي 2023/2024، وتدريبات رياضية لرياضة الكيك بوكسنج بالمركز،

و تم تعريف الطلائع بأهمية الرياضة والهدف من التدريبات حيث تعمل على تقوية عضلات الجسم المختلفة، وتزيد من صحة الجسم، كما انها تعمل على زيادة نشاط الدورة الدموية، كما أن المشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية والبدنية المختلفة توفر فوائد اجتماعية وصحية شتى، فهي لا تؤثر على اللياقة البدنية تأثيرًا مباشرًا فحسب، بل تغرس أيضًا لدى الأطفال وصغار السن خيارات أساليب حياة صحية، وتساعدهم على أن النشاط.

معسكر ابنائنا مستقبلنا بمراكز شباب الإسكندرية

معسكر ابنائنا مستقبلنا بمراكز شباب الإسكندرية