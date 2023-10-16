"الأرصاد" تحذر: سقوط أمطار فى عدد من المحافظات (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة استمرار تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى"، أن هذا المنخفض يؤدي إلى تواجد السحب المنخفضة، والتي يصاحبها سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة، لافتة إلى أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار على المناطق الساحلية، وتكون الأمطار متوسطة، وتسقط أيضًا على مطروح والعلمين والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري.

وكشفت أن الأمطار قد تمتد لمناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري، وتكون من خفيفة لمتوسطة، وتكون على فترات متقطعة من اليوم، لافتة إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية ستسجل العظمى على القاهرة 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

العظمى الصغرى

القاهرة 29- 21

الإسكندرية 26- 21

الإسماعيلية 30- 19

الغردقة 30- 23

أسوان 34- 21

سوهاج 31- 19

المنيا 31- 17