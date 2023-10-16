وفاة قائد فرقة تراث السمسمية بالإسماعيلية يحيى مولر

توفي صباح اليوم الإثنين، الفنان يحيى مولر، قائد فرقة السمسمية بالإسماعيلية، وتعد فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية أو فرقة تراث السمسمية، كما يطلق عليها أهالى الإسماعيلية من أقدم الفرق الفنية التي تكونت فى المحافظة، التي تهتم بتراث السمسمية والحفاظ عليه من الاندثار وهى فرقة رسمية تتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة الإسماعيلية.

تأسيس الفرقة

وأسس الفنان يحيى مولر فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية عام 1989، حاصل على ليسانس آداب لغة عربية وكان يعمل مديرًا لإحدى المدارس الإعدادية بالإسماعيلية.

ويعد الفنان يحيى مولر أحد الفنانين المتميزين داخل إقليم القناة وسيناء، واستطاع من خلال فرقة تراث السمسمية أن يكون سفيرًا فنيًا للإسماعيلية في كافة أقاليم مصر، وقدم العديد من الحفلات الفنية على مسارح محافظات مصر بداية من محافظات إقليم القناه ومسارح محافظات شرق وغرب الدلتا والصعيد.