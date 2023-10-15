الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلن نادي مستشاري قضايا الدولة، إدانته للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، والذي يأتي مخالفا لجميع القوانين والمواثيق الدولية في ظل خضوع القطاع قانونا للسيادة الفلسطينية.

كما يدين إعلان القيادة الإسرائيلية الحرب في مواجهة المدنيين العزل وتعمد قتل النساء والأطفال والشيوخ وتدمير جميع المرافق الحيوية الصحية والخدمية بالقطاع، ومنع دخول المساعدات الإنسانية على نحو يهدد بكارثة إنسانية تاريخية.

بجانب الدفع نحو التهجير والإبعاد القسري للمواطنين الفلسطينيين خارج القطاع بقصد تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر التام له، كما أكد على دعم مصر للإخوة الفلسطينيين بكل السبل التي تعينهم على الصمود والثبات في مواجهة هذا العدوان الغاشم.

كما يعلن نادي مستشاري قضايا الدولة دعمه وتأييده لموقف القيادة السياسية المصرية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد من خلاله على أن أمن مصر القومي خط أحمر لا مجال لتخطيه، وكذلك قرارات سيادته الداعمة للشعب الفلسطيني بمنع مرور الأجانب من معبر رفح المصري وتعليق فتح المعبر على شرط مرور المساعدات الإنسانية المصرية إلى الإخوة الفلسطينيين بالقطاع.

وكذلك المساعي الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس من أجل الوقف العاجل للعدوان وحماية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وتأكيدا على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة يعلن نادي مستشاري قضايا الدولة عن حملة للتبرع بالدم بمقر النادي العام بالقاهرة ومقرات الأندية الفرعية بالمحافظات اعتبارا من يوم الخميس القادم لصالح المصابين الفلسطينيين من جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم.

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