الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الأولمبية" تهنئ اتحاد السباحة بذهبية عبدالرحمن سامح في بطولة العالم

عبدالرحمن سامح
عبدالرحمن سامح

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة بعد حصول عبدالرحمن سامح على الميدالية الذهبية لمنافسات 50 متر فراشة بكأس العالم باليونان.

وحقق عبدالرحمن سامح الميدالية الذهبية لمنافسات 50 متر فراشة بزمن وقدره 23.04 ثانية ليتأهل لبطولة العالم بالدوحة 2024، واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام  الرئيس السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

كما هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر قمر، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، بعد تأهل منتخب الرجال للكرة الطائرة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهاني للجهاز الفني واللاعبين على مجهودهم من أجل تحقيق هدف التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية والتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة د.أشرف صبحي ودعم واهتمام  الرئيس السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية، وشهدت الرياضة المصرية خلال الفترة الاخيرة نتائج مميزة بدعم من الدولة المصرية.

عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي هشام حطب السباحه

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