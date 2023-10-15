الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قصواء الخلالي: مصر تقود الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قال الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدور المصري له أهمية وتأثير الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، مشيرة إلى أن مصر تحظى بثقة واحترام العالم في هذا المجال.

 

وأوضحت "الخلالي" في برنامجها "في المساء مع قصواء"، على قناة "CBC"، أن مصر تطالب بعقد قمة دولية لبحث سبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مصر تضع هذه القضية في رأس أولوياتها.

 

وأشادت بموقف مصر الرافض لأي محاولات لتهجير أو تصفية الفلسطينيين من أراضيهم، وتأكيدها على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة، وكذلك بجهود مصر في فتح معبر رفح لإدخال المساعدات والأجانب إلى غزة.

مصر وفلسطين قصواء الخلالي القضية الفلسطينية cbc في المساء مع قصواء غزة

الأكثر قراءة

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

لماذا أثار الطفل الفلسطينى "ياسر أبو مرسة" جدلًا بنظراته لوالدته؟

بعد زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية الأمريكى: معبر رفح "سيُفتح"

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

سمير فرج يكشف لـ"على مسئوليتى" سر إذاعة لقاء بلينكن مع الرئيس السيسى

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا