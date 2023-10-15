قصواء الخلالي: مصر تقود الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية

قال الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدور المصري له أهمية وتأثير الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، مشيرة إلى أن مصر تحظى بثقة واحترام العالم في هذا المجال.

وأوضحت "الخلالي" في برنامجها "في المساء مع قصواء"، على قناة "CBC"، أن مصر تطالب بعقد قمة دولية لبحث سبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مصر تضع هذه القضية في رأس أولوياتها.

وأشادت بموقف مصر الرافض لأي محاولات لتهجير أو تصفية الفلسطينيين من أراضيهم، وتأكيدها على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة، وكذلك بجهود مصر في فتح معبر رفح لإدخال المساعدات والأجانب إلى غزة.