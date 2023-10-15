الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الشاعرة فاطمة قنديل تنسحب من مهرجان "دي كاف" دعمًا للفلسطينيين

فاطمة قنديل
فاطمة قنديل

أعلنت الشاعرة فاطمة قنديل، عن انسحابها من المشاركة في فعاليات مهرجان “دي كاف”، والذي ينظمه المعهد الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، كونهما “ستارا للاتحاد الأوروبي الذي يدعم جرائم إبادة الشعب الفلسطيني.. بل يدعم جرائم الحروب التي ترتكب على أرضنا بدم بارد.

أسباب انسحاب الشاعرة فاطمة قنديل

وقالت الشاعرة فاطمة قنديل، في منشور لها عبر حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كان من المقرر أن أشارك في هاتين الأمسيتين الشهر القادم، وأنا هنا أعلن انسحابي من هذه المشاركة، فلن أسمح لنفسي ولا لشعري أن يكونا ستارا للاتحاد الأوروبي الذي يدعم جرائم إبادة الشعب الفلسطيني بل يدعم جرائم الحروب التي ترتكب على أرضنا بدم بارد”. 

وكان من المقرر أن تشارك الشاعرة فاطمة قنديل، في فعاليات مهرجان “دي كاف” أو مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة، والذي ينظمه المعهد الفرنسي، بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي، من خلال عرض "أقفاص فارغة" إخراج هنري جول جوليان، والذي كان المقرر له أن يعرض يومي 4 و5 من شهر نوفمبر القادم، في عرضه العالمي الأول تكريمًا للشاعرة المصرية فاطمة قنديل، كما كان من المقرر أن تشارك الشاعرة فاطمة قنديل، خلال عرض “أقفاص فارغة”، بأدائها على المسرح.

وكانت الدورة الأولى لمهرجان “دي كاف”، أو مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة، قد انطلقت دورته الأولى عام 2012،‬ والذي ‬‭ ‬تنظمه وترعاه شركة‭ ‬المشرق‭ ‬للإنتاج، ويشارك في المهرجان الفنانين والممارسين الفنيين من كل أنحاء العالم  ليقدموا أعمالهم ويناقشون الأعمال الإبداعية المعاصرة.

يذكر أن مهرجان “دي كاف” تُعرض فعالياته وعروضه  في أماكن وساحات متنوعة في وسط القاهرة.

الشاعرة فاطمة قنديل تنسحب من المشاركة بمهرجان دي كاف دعما للفلسطينيين المعهد الفرنسي المركز الثقافي النمساوي ​الاتحاد الأوروبي​

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