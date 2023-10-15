الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج يكشف لـ"على مسئوليتى" سر إذاعة لقاء بلينكن مع الرئيس السيسى

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إنه في خطوة غير مسبوقة، أذاعت القنوات المصرية لقاءً مباشرًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي، حيث تحدث الرئيس عن رؤية مصر لحل الأزمة الفلسطينية والدور الذي تلعبه في تخفيف المعاناة في قطاع غزة.

 

وأوضح "فرج" في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يطالب بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، شرط أن يتم السماح للرعايا الأجانب بالدخول والخروج من المعبر، وذلك لضمان عدم استغلاله من قبل جماعات متطرفة.

 

وأشاد "فرج" بالسابقة التاريخية التي حدثت في هذا اللقاء، والتي تظهر قوة وثقة مصر في دورها الإقليمي والدولي، كما أن وزير الخارجية الأمريكي أعلن أن بلاده تقدر جهود مصر في التوسط بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وأنه سيتم فتح معبر رفح غدًا لإدخال المساعدات إلى غزة، وأثنى على شجاعة وحكمة الرئيس السيسي في كشف موقفه على الهواء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي الازمة الفلسطينية قطاع غزة اللواء سمير فرج

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