الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

من التصفية لبرنامج الطروحات.. كيف أنقذت الدولة شركات المقاولات الحكومية؟

ارشيفية
ارشيفية

ترصد “الدستور” في تقرير خطة الدولة لإصلاح شركات مقاولات قطاع الأعمال العام الكبري عقب تعرضها للخسائر والإهمال حيث كانت مهددة لشبح التصفية الا أن جهود الدولة عبر وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للتشييد والتعمير نجحت في إعادة هيكلة هذه الشركات والقدرة على إصلاحها كنموذج من إنجازات قطاع الأعمال العام خلال عهد الرئيس السيسي.

- اشتملت خطة قطاع الأعمال لتطوير وإعادة هيكلة شركات المقاولات علي دمج الشركات ذات النشاط المتشابه فتم دمج كلا من شركتي رولان والقاهرة العامة للمقاولات في شركة مصر للأسمنت المسلح وأصبحت الشركة هى أول شركة مقاولات عامة يتم ادراجها ضمن برنامج الطروحات الحكومية واستطاعت القدرة على سداد المديونيات التاريخية عقب الاستعانة بمجلس إدارة بقيادة المهندس نشأت مرسي فتم العمل علي مواجهة التحديات وتحقيق نتائج أعمال إيجابية بعد ماكنت مهددة بالتصفية.

- تم العمل على مساندة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم واختيار مجلس إدارة بقيادة المهندس محب سالم  بعد ما كانت مهددة بالتصفية الا أن رغبة الدولة في أحياء هذه الشركات التاريخية التي تمتلك  سابقة أعمال كبرى فى تنفيذالمشروعات القومية جعلها تساهم في تنفي مشروعات حياة كريمة.

_ تم العمل على مواجهة التحديات الموجودة في شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام واختيار مجلس إدارة بقيادة الدكتور سامح السيد الذي تولى رئاسة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتم. اختيار المهندس أحمد المحمودي من أجل القدرة على استكمال خطة عودة الشركة لمكانتها عبر استغلال الأصول الموجودة والحصول على حجم أعمال خارجية مميز بالإضافة إلى تنفيذ الشركة لمشروعات حياة كريمة.

_ تم العمل علي استقرار مجلس إدارة شركة ايجيكو بقيادة المهندس أحمد أبو شبانة حيث تم العمل علي تنمية حجم الأعمال في الشركة وتنفيذ ها لعدد كبير من المشروعات القومية.

_ قامت الدولة من خلال وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للتشييد والتعمير عقب دمج شركات المقاولات بالعمل على اختيار الكوادر الإدارية في مجالس إدارات الشركات والعمل عاي سداد المديونيات التاريخية واستغلال الأصول حيث تم حصر الأصول غير المستغلة من أراضي وعقارات عبر لجنة حصر الأصول في الشركات والوزارة والعمل على طرح الفرص الاستثمارية للمشاركة مع القطاع الخاص.

قطاع الاعمال مصر للأسمنت المسلح مختار إبراهيم حسن علام القابضة للتشييد

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