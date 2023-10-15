الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

مجموعة من الشباب والمطورين ينفذون لعبة إلكترونية على الهواتف المحمولة تحمل اسم "أبطال سيناء"

لعبة إلكترونية
لعبة إلكترونية

استفادة من التطور التكنولوجي المتلاحق وتفعيل القدرة على ربط التكنولوجيا بالأحداث التاريخية لإحداث التفاعل مع الأجيال الحديثة التي تدخل التطورات التكنولوجية في مختلف تفاصيل حياتهم اليومية، استطاعت مجموعة من الشباب والمطورين تنفيذ لعبة إلكترونية عن معارك حرب أكتوبر تحت اسم "أبطال سيناء" تحيي أحداث وبطولات الجنود المصريين بمعركة رأس العش "كمرحلة أولى" لتعيش أجواء المعركة وقدرة جنود مصر البواسل على تحقيق النصر رغم الظروف الصعبة من خلال لعبة تفاعلية تحت شعار "عيش تاريخ مصر العظيم وكأنك جزءًا أساسيًا منه"، يمكنك الحصول على الوصول المبكر لهواتف Android وعلى IOS عبر: Sinaiheroes.com.

مجموعة من المطورين ينفذون لعبة إلكترونية على الهواتف المحمولة باسم "أبطال سيناء"

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