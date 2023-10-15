العاهل الأردنى: منع الغذاء والمياه والكهرباء عن غزة "جريمة حرب"

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من أي محاولة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن منع الغذاء والمياه والكهرباء عن قطاع غزة جريمة حرب.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال الرئيس السيسي إن الأزمة الحالية بشأن غزة أزمة كبيرة جدًا، معقبًا: "رد فعل إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس، ويصل إلى حد العقاب الجماعي".

وأكد السيسي أن ما حدث من 9 أيام أمر صعب، لكن التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا، وغياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب.