رفض استبعاد 4 مرشحين من انتخابات الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من كريم عادل أحد المرشحين، والتى يطالب فيها باستبعاد كل من خالد لطيف وحسام المندوه ومحمد قدرى ومحمد ممدوح حسن من انتخابات نادى الزمالك المزمع إجراؤها في ٢٠ أكتوبر الجارى.

حملت الدعوى رقم ٥١٤ لسنة ٧٧ قضائية، واختصمت كل من وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت تأجيل الدعاوى المقامة من ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي "محامي ومرشح على منصب رئيس نادي الزمالك " والتي طالب فيها باستبعاد كل من حسين احمد لبيب" مرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك" لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٤ جنايات الجيزة.

حملت الدعاوى ٧٧/٧٧١٦٥، ٧٧/٧٨٣٧٢، ٧٧/٧٨٣٧٥.