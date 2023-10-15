الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر المصرى: أول قافلة مساعدات دخلت غزة بعد 24 ساعة من القصف

قافلة مساعدات
قافلة مساعدات

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنه منذ بداية الأحداث  بقطاع غزة تتم المتابعة مع الهلال الأحمر الفلسطيني الوضع على مدار الساعة من حيث النقص والاحتياجات وسيارات الإسعاف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الهلال الأحمر بفلسطين كشف عن حاجته للمواد الغذائية والمياه والأدوية، مؤكدًا أنه بعد 24 ساعة وصلت أول قافلة مساعدات لقطاع غزة وكانت الأمور ميسرة عن الآن قبل الحصار الإسرائيلي.  

الهلال الأحمر المصري هي جزء من الهلال الأحمر والصليب على مستوى العالم 

وتابع أن الهلال الأحمر المصري هي جزء من الهلال الأحمر والصليب على مستوى العالم ويساعد على رفع الصوت وتوصيله، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز أكثر من 250 طن من المساعدات من جمعية الهلال الأحمر والجميعات الشريكة بالإضافة للطائرات التي وصلت وتم فرز المكونات وتم تخزينها بالشكل السليم وتم تحميل جزء على السيارات وفي انتظار فتح معبر رفح.

 

 

الدكتور رامي الناظر الهلال الأحمر فلسطين أول قافلة مساعدات قطاع غزة قبل الحصار الإسرائيلي

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