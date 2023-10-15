الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بزراعي المنيا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة «تمناية» بطريق الصعيد الزراعي، شمال مدينة المنيا.

تلقت عمليات النجدة إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة تمناية، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية البرجاية، بمركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

وتسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص وهم مهني صالح عبدالغني، 29 سنة، وشقيقته سمر، 49 سنة، ماجد حسن عبدالوهاب، 39 سنة، إبرام عيد صادق، 19 سنة، سيد رزق سلامة، 46 سنة، مينا عادل رزق، 36 سنة، محمد جلال محمد، 28 سنة، مقيمون جميعا بمركز سمالوط.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب انقلاب سيارة طريق الصعيد الزراعي شمال مدينة المنيا قرية البرجاية السرعة الزائدة

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