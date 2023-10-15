الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية متواصلة على خان يونس رغم إعلانها مناطق آمنة

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن خان يونس يعاني مثله مثل باقي قطاع غزة من قطع الكهرباء والمياه والاتصالات، مؤكدًا أن المستشفيات ستتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظمات الإنسانية في القطاع لا تستطيع العمل بسبب القصف المتواصل، مشيرًا إلى أن خان يونس تعرضت لغارات متعدة مع إسرائيل مما تتسبب في حالة هلع بين المواطنين خاص أنهم جاءوا إليها بناء على تصريحات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستكون من المناطق الآمنة. 

ما يحدث على الأرض جرائم ترتكب بحق الفلطسنيين

وأكد أن منظمة الأونروا لادواء لديهم ولا مياه ولا غذاء وهم منقطعون عن العالم منذ أربعة ايام، موضحًا أنه كان هناك تصريحات لإسرائيل أنها ستعيد ضخ المياه للمناطق الآمنة لخان يونس ورفح ولكنها تصريحات إعلامية فقط لأن البنية التحتية مدمرة تمامًا وما يحدث على الأرض جرائم ترتكب بحق الفلطسنيين. 

القاهرة الإخبارية خان يونس قطع الكهرباء غارات متعدة المناطق الآمنة

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