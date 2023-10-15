حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا

أعلنت حركة حماس في لبنان، مساء الأحد، قصف مستوطنتين شمال فلسطين المحتلة، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها: قصفنا اليوم "مغتصبتي شلومي ونهاريا ومحيطهما شمال فلسطين المحتلة بـ20 صاروخًا ردًا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة".

تفجير السياج الحدودي وتدمير دشمة المراقبة للعدو

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت كتائب تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ الإسرائيلية.

وقالت "حماس" في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "نصرةً للأقصى والمقدسات والمجاهدين في معركة طوفان الأقصى، وعلى درب الجهاد والمقاومة، قامت مجموعة شهداء النخبة في كتائب الشهيد عزالدين القسام – لبنان، صبيحة أمس السبت، من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل فلسطين المحتلة بالقرب من مغتصبة "مرغليوت" واشتبكت مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر، وأثناء الاشتباك قامت طائرات العدو باستهداف مجاهدينا ليرتقوا شهداء".

تسارع التطورات على الحدود الجنوبية اللبنانية

وفي سلسلة من القصف المتبادل والمتواصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال اليوم الأحد، تم إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام بأن مدفعية الاحتلال قصفت قرى رامية وبليدة وأطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي لجنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "إن خمسة صواريخ مضادة للدروع أطلقت اليوم من الجانب اللبناني استهدفت مواقع عسكرية على الحدود أحدها استهدف مستوطنة شتولا، وآخر استهدف قوة عسكرية، وردًا على ذلك هاجم الجيش أهدافًا عسكرية تابعة لـ"حزب الله".

الاحتلال يعزل منطقة على الحدود الشمالية

وطالب الاحتلال سكان المستوطنات ‫القريبة من الحدود مع لبنان التزام الملاجئ، كما أعلن عزل منطقة بحدود أربعة كيلومترات عن الحدود الشمالية مع لبنان وأعلنها منطقة عسكرية وطالب بتوخي الحذر وعدم الدخول إلى هذه المنطقة.

وقال إنه "سيتم تفعيل التشويش الاستباقي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بشكل عام في مناطق القتال لتلبية الاحتياجات التشغيلية المختلفة".

في حين أصدر "حزب الله" لاحقا بيان قال فيه: "في مواصلة للردّ على قتل وجرح الصحافيين في بلدة علما الشعب والمدنيين في بلدة شبعا، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر اليوم الأحد الواقع في 15 أكتوبر 2023 بمهاجمة ثكنة حانيتا ‏الصهيونية بالصواريخ الموجّهة مما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة ‏وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو".

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا متصاعدا منذ اطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

وفي اليوم التاسع للحرب الإجرامية على غزة، تواصل طائرات الاحتلال قصف القطاع المحاصر، في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تقدم عليه إسرائيل.