الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منها "الوحدة والاكتئاب".. كيفية التعامل مع العزلة الاجتماعية لدى كبار السن

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

أكد الدكتور محمد الفايد، استشاري الصحة النفسية، أن العزلة النفسية لكبار السن من الأمور التي ترتبط بسن الشيخوخة، بسبب إحساسهم الداخلي بأن دورهم الاجتماعي تلاشي.

أضاف الفايد، خلال استضافته في برنامج “السفيرة عزيزة "، والمذاع على قناة dmc الفضائية، أن الاكتئاب والعصبية والوحدة من المشكلات النفسية التي تؤثر عليهم.

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نوه الفايد أن على كبار السن تحديد الأهداف وعدم الاستسلام للوحدة والعزلة الاجتماعية والتعامل مع أسلوب الحياة الجديد.

أوضح الفايد أن السوشيال ميديا وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي أفقدت الكثير من الأسر الجو العام لمعنى الأسرة، مضيفًا أنها سبب في انتشار الكثير من المشكلات النفسية.

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برنامج السفيرة عزيزة:

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات هن الإعلامية الكبيرة سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، يذاع يوميًا ماعدا الخميس والجمعة فى تمام الساعة 3:00 عصرًا على dmc

الوحدة والاكئتاب العزلة الاجتماعية كبار السن محمد الفايد استشاري الصحة النفسية الدكتور محمد الفايد العزلة النفسية السفيرة عزيزة قناة dmc

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