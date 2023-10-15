المجموعة القصصية "الآن أبصر" على طاولة ورشة الزيتون الأدبية.. غدًا

المجموعة القصصية “الآن أبصر”، للكاتب القاص صفوت فوزي، محور أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، والتي تعقد في تمام السابعة من مساء غدًا الإثنين.

تفاصيل أمسية ورشة الزيتون الأدبية

هذا ومن المقرر أن يتناول المجموعة القصصية “الآن أبصر”، للكتاب القاص صفوت فوزي، والمزمع مناقشتها في ورشة الزيتون الأدبية، غدًا، كل من الكتاب والنقاد: الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي ــ القاص الناقد أحمد حلمي ــ الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه ــ القاص أسامة ريان، وتدير الأمسية الكاتبة مني رامز.

وكانت المجموعة القصصية “الآن أبصر”، للكتاب القاص صفوت فوزي، قد صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة إبداعات قصصية والتي يتولى رئاسة تحريرها الكاتب الناقد سيد الوكيل.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للمجموعة نقرأ: "صامتين كنا، إذ لم يكن أبي قد تكلم بعد، فتح فاه قائلًا: "اكتب كل ما تري"، ولم أكن أري شيئا. فلما انداحت العتمة، أبصرت كل شئ، واختفي هو.