الإثنين.. مناقشة "مفترق طرق" لسمير فوزى فى ورشة الزيتون الأدبية

تنظم ورشة الزيتون الأدبية أمسية جديدة من أمسياتها لمناقشة رواية "مفترق طرق"، للكاتب الروائي والقاص سمير فوزي، والتي تعقد في السابعة مساء الإثنين 2 أكتوبر المقبل.

تفاصيل مناقشة "مفترق طرق"

هذا ويتناول المجموعة القصصية "مفترق طرق"، والصادرة مؤخرًا عن دار الناشر، للكاتب القاص سمير فوزي كل من: الناقد الدكتور عادل ضرغام أستاذ الأدب الحديث والنقد بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم، والشاعر عمر شهريار القاص والروائي، والسيناريست محمد رفيع، القاص مجدي نصار، ويدير الأمسية الكاتب شعبان يوسف.

إنتاج الكاتب سمير فوزي الأدبي

والكاتب "سمير فوزي" عضو اتحاد كتاب مصر. بدأ مسيرته الأدبية منذ ثمانينيات القرن العشرين. صدرت له عدة مجموعات قصصية، نذكر من بينها: مجموعة "من ديوان العشق"، عن سلسلة إشراقات أدبية، والتي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجموعة "ريحة شياط"، مجموعة "عصافير الروح وقصص أخرى"، بالإضافة إلى رواية بعنوان "العكاز" عن سلسلة كتاب نون، ومؤخرًا مجموعته القصصية الأحدث "مفترق طرق".

كما صدر للكاتب "سمير فوزي" رواية بعنوان "الشبراوية" في العام 2018 عن سلسلة إبداعات قصصية، التي تصدرها "الهيئة المصرية العامة للكتاب".

من أجواء "مفترق طرق" لسمير فوزي

ومما جاء في إحدى قصص مجموعة "مفترق طرق"، للكاتب "سمير فوزي" نقرأ: "كان الشارع الواسع خاليًا، وكنت أسيرًا وحيدًا، رأيته قادمًا عن بُعد مسرعًا باتجاهي، جسد ضخم وعصا غليظة يطوح بها في الهواء. كادت عصاه تدخل في عيني فانحرفت يمينًا لأتفاداه فانحرف يسارًا وأصبح في مواجهتي يكاد يصطدم بي. توقفت فتوقف، لمحت وجهه الأبيض يمتلئ ببقع زرقاء ونظرة حادة من عينيه الحمراوين كادت تفتك بي.

مد رأسه باتجاهي في المسافة الضيقة التي تفصل بيننا، فلامست رأسي، شعرت بالخوف وحاولت التراجع للخلف فأمسك بي قائلًا وهو يوبخني: "عيب"!!

شممت رائحة نتنة تخرج من فمه تملأ الخلاء حولي، دفعني بكل قوته فسقطت، ضربني بعصاه ضربة موجعة وتركني على الأرض، قمت وراءه لأسأله ماذا فعلت ولماذا يفعل بي ذلك؟