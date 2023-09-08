الاثنين.. المجموعة القصصية "النوالة" علي طاولة ورشة الزيتون الأدبية

تناقش ورشة الزيتون الأدبية، المجموعة القصصية "النوالة"، للكاتبة هبة الله أحمد، والتي ستكون محور ضمن أمسية جديدة من أمسياتها ، والتي تعقد في السابعة من مساء الإثنين المقبل.

ويتناول المجموعة بالنقد والعرض والتحليل كل من الكاتب الروائي دكتور محمد طه إبراهيم، الكاتب أسامة ريان، والقاص مجدي نصار، ويدير الأمسية الكاتب سامح وهيب.

أبرز المعلومات عن هبة الله أحمد

والكاتبة هبة الله أحمد، مؤلفة المجموعة القصصية "النوالة"، قاصة وباحثة، وتعد مجموعتها “النوالة”، عملها القصصي الأول، والصادر في العام 2019 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما صدر لها في العام 2021، كتاب بعنوان “ثورة الفانيليا” عن دار المثقف للنشر والتوزيع.

وكانت الكاتبة هبة الله أحمد، قدر ترشحت عن مجموعتها القصصية "النوالة"، لجائزة ساويرس الثقافية دورة العام 2022 فرع كبار الكتاب، كما فازت بجائزة مسابقة نادي القصة في أسيوط عام 2018 عن قصتها المعنونة بـ “صحبة”.

وتضم المجموعة القصصية “النوالة”، للكاتبة هبة الله أحمد 25 نص قصصي، تمتزج فيها الطقوس الشعبية التراثية، من أغنيات وأشعار وحكايات.

منير عتيبة: المجموعة تقدم عالما خاصا مسيجا بروح الأدب الشعبي ومفرداته

يصف الكاتب الناقد منير عتيبة مجموعة “النوالة” بأنها: تلتقي في هذه المجموعة بالمجاذيب، والحكماء، والمطحونين، والواقفين على شفا جرف هارٍ من أمل خادع، والعاشقين حتى الجنون، والهاربين من الزمن إلخ لكنهم جميعًا ينتمون إلى عالم خاص جدًا بالكاتبة سيجته بروح الأدب الشعبي ومفرداته، وضفرته بمحبة عميقة لشخصياتها وعالمها البسيط، محبة بلا أحكام مسبقة، وبلا شروط، بل يبدو حرص الكاتبة على أن تجعل من قصصها تحية تخليد لأناس يطحنهم الزمن والمجتمع ولن يذكرهم أحد إذا لم يحبهم كاتب ويضعهم بين سطور قصته، فحتى لو ذكرتك بعض الشخصيات بأخرى قرأتها أو عرفتها من قبل ستجد بالتأكيد ما يخص الكاتبة في تقديمها لهذه الشخصيات، وهو من أهم ما يميز الفن؛ خصوصية الكتابة.

ومن إحدى قصص مجموعة “النوالة” للكاتبة هبة الله أحمد نقرأ: " وجلست تحت قدمي الشيخ الثمانيني أتأمل الخريطة التي رسمها الزمن علي وجهه الشاخص دائما إلي السماء، كأنه ينتظر الخبر منها.

اعتقدت دوما وأنا طفل صغير أن أحد ملائكة الفجر قد مد يده وخطف النور من عيني الشيخ "عبد الصادق"، عقابا له علي تلصصه عليها، أو غيرة من صوته الذي يطرب أهل الأرض والسماء.