الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكرى القديسة تريزا.. المارونية: نحن لا نملك سوى اللحظة الحاضرة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى القدّيسة تيريزيا الأفيليّة المعرفة. وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها يا إخوتي، نحن لم نفعل شيئًا حتّى الساعة، فلنبدأ إذًا من اليوم". لقد وجّه القدّيس فرنسيس لنفسه هذه النصيحة، فلنتّخذها بكلّ تواضع نصيحة لنا. هذا صحيح، نحن لم نفعل شيئًا بعد أو لم نفعل إلاّ القليل!  لقد تلاحقت السنوات بدون أن نتساءل عمّ استطعنا تحقيقه؛ ألا يجب علينا أن نغيّر في تصرّفاتنا، فنضيف أشياء ونلغي أخرى؟ لقد عشنا بلامبالاة كما لو أنّ ذاك اليوم لن يأتي أبدًا، ذاك اليوم الذي سيدعونا فيه الديّان الأبدي إليه، وحيث سيكون علينا أن نخبره عن أعمالنا وعمّا فعلنا في حياتنا.

دعونا لا نضيّع الوقت؛ فيجب ألاّ نؤجّل إلى الغد ما يمكننا أن نفعله اليوم؛ فالنوايا الحسنة تفيض من القبور، لكن مَن يمكنه التأكيد أنّنا سنكون أحياء غدًا؟ فلنستمع إلى صوت ضميرنا، فهو صوت النبيّ الذي قال: "اليومَ إذا سَمِعتُم صَوتَه، فلا تُقَسّوا قُلوبَكم" 

نحن لا نملك سوى اللحظة الحاضرة، فلنسهر إذًا ولنعِشها كما لو كانت كنزًا أوكِل لنا. الوقت ليس ملكنا، فدعونا لا نضيّعه.

من هي القدّيسة تيريزيا الأفيليّة المعرفة؟ 


القدّيسة تيريزيا الأفيليّة المعترفة ولدت في مدينة أفيلا في اسبانيا عام 1515. انضمت الى رهبنة الكرمليت، فخطت خطوات جبارة في طريق الكمال وكان لها تجارب صوفية ومكاشفات إلهية. بدأت إصلاح رهبنتها فتعرضت لصعوبات جمة، ولكنها بقيت ثابتة الجأش حتى تغلبت على كل شيء. لها كتب حوت تعليماً صوفيّا رفيعاً إعتُمد على خبرتها الخاصة بشؤون السماء. توفيت عام 1582. 

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